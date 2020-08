UPDATE. 28-jarige man uit Turnhout doodgestoken bij vechtpartij in Eindhoven, politie pakt verdachte (31) op Toon Verheijen

20 augustus 2020

10u06 2 Turnhout De politie Oost-Brabant, waaronder Eindhoven valt, heeft een verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij waarbij een 28-jarige man uit Turnhout, Y.A., om het leven kwam. De man is opgepakt en wordt verhoord. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. De politie doet ook een oproep naar getuigen.



De 28-jarige man uit Turnhout kreeg het woensdagavond omstreeks 22 uur aan de stok met een andere man op de Woenselse Markt in Eindhoven. De vechtpartij ontaardde uiteindelijk in een steekpartij waarbij het slachtoffer verschillende messteken moest incasseren.De hulpdiensten probeerden de man nog met alle macht te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is de 28-jarige Y.A. die alleen in Turnhout woonde. De rest van zijn familie woont in Nederland. Waarom de man woensdagavond in Eindhoven was, is nog niet duidelijk. Mogelijk was hij gewoon op vermaakuitstap. Bij de politie in Turnhout was Y.A. in elk geval niet bekend.

De dader sloeg na het incident op de vlucht, maar de politie startte meteen met een doorgedreven onderzoek en had ook een vrij accurate beschrijving omdat er heel wat getuigen waren. In de loop van de nacht kon een 31-jarige man uit Eindhoven opgepakt worden. Hij werd omstreeks 3.30 uur gearresteerd in zijn eigen woning. “Het onderzoek is nog in volle gang.”, klinkt het bij de politie in Eindhoven. “Er is nog veel onduidelijk over de exacte aanleiding van het incident. We zijn daarom ook nog op zoek naar mensen die ons kunnen helpen. Op het moment van het incident waren er veel mensen op straat en het terras van de horecagelegenheid (Café Bar Enjoy, red) aanwezig.”

Op sociale media zijn ook beelden opgedoken van zowel de steekpartij zelf als van de reanimatie van het slachtoffer. De Nederlandse politie is daarvan op de hoogte. De Nederlandse politie doet een oproep aan iedereen die iets kan vertellen over de aanleiding van het incident en de steekpartij zelf of die de verdachten hebben zien vluchten, dat te melden via het Nederlandse nummer 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).