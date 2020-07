Uitzending in #Faroek zorgt voor opheldering brutale handtasdiefstal op Begijnhof in Turnhout: 24-jarige opgepakt Toon Verheijen

03 juli 2020

20u04 0 Turnhout De politie regio Turnhout heeft een verdachte opgepakt voor een brutale handtasdiefstal op bet Begijnhof begin dit jaar. Na de uitzending van bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma Faroek kwamen er enkele tips binnen die tot de ontmaskering van de verdachte leidde. Het gaat om een 24-jarige man uit Turnhout.

Het opsporingsprogramma #Faroek besteedde eind april aandacht aan de brutale overval op een 73-jarige dame op het Begijnhof in Turnhout. De 73-jarige Lydia liep op 20 januari van dit jaar samen met haar 90-jarige echtgenoot over het Begijnhof waar ze ook wonen. Ze waren iets gaan eten in een restaurant op de Grote Markt en wandelden ook nog even langs de bankautomaat. Op bewakingsbeelden is te zien dat een man hen van op de hoek van de Grote Markt met het Zegeplein reeds leek te volgen. Het kan zijn dat deze man iets met de feiten te maken heeft, maar het kan ook toeval zijn.

Brutaal

Toen het echtpaar rond 19.30 uur het Begijnhof binnenwandelde, werd de handtas van vrouw langs achter brutaal uit de handen getrokken. De dader gooide de handtas van het slachtoffer net buiten het Begijnhof weg, terwijl hij haar portefeuille meenam. De dader liep wellicht van het Begijnhof naar de Patersstraat en zo naar de Lindekensstraat. Daar komt rond 19.50 uur een man in beeld die aan zijn beschrijving voldoet terwijl hij een portefeuille doorzoekt. Hij bleef daar anderhalve minuut staan.Twee uur lang is er dan geen enkel spoor van mogelijke verdachten. Totdat iemand rond 22 uur met de bankkaarten van het slachtoffer geld probeerde af te halen aan een bankautomaat in de Patersstraat. Dat lukte niet en de kaart werd geblokkeerd.

Identificatie

De lokale recherche beet zich vast in de zaak, maar kon de verdachte niet identificeren. Na de uitzending in het opsporingsprogramma van Faroek, kwamen er enkele tips binnen waaronder ook dé gouden tip. Die heeft geleid tot identificatie van de verdachte. Het gaar om een 24-jarige man uit Turnhout. “Bij een huiszoeking in het appartement waar de verdachte verblijft, troffen de speurders kledij aan die de man droeg op het moment van de feiten én waarmee hij ook te zien was op bewakingsbeelden van de avond van de feiten”, klinkt het bij de politie regio Turnhout. “De huiszoeking bracht het onderzoek in een stroomversnelling en vrijdagmiddag heeft de verdachte ook bekentenissen afgelegd. Dinsdag verschijnt de man voor de raadkamer in Turnhout.”