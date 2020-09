Uitslaande brand bij afvalverwerkend bedrijf Renewi in Turnhout Wouter Demuynck

16 september 2020

21u32 72 Turnhout Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewi op de Veedijk in Turnhout woedt momenteel een zware brand, die gepaard gaat met een aanzienlijke rookontwikkeling.

Hoe de brand precies ontstaan is, is nog onduidelijk. De brandweer is in elk geval massaal ter plaatse om de brand te bestrijden.

De rookwolk drijft af richting Vosselaar. De politie regio Turnhout roept omwonenden dan ook op om ramen en deuren dicht te houden.

Later meer.