UGC-complex krijgt er ook Gaming café bij: “Nieuw in de Kempen, maar we geloven in het concept” Jef Van Nooten

22 september 2019

15u59 3 Turnhout Jasper Janssens (22) opent eind oktober een Gaming café in de inkomhal van UGC Cinema’s in Turnhout. Hij biedt er zowel bord- en kaartspellen als PC- en consolegames aan. “Het concept is nog niet gekend in de Kempen, maar we geloven dat het zal aanslaan”, zegt Jasper. Nog dit jaar opent ook de nieuwe bowling in het UGC-complex.

Het UGC-complex aan de Graatakker in Turnhout ondergaat al enkele maanden een metamorfose. De bioscoopketen installeerde 1.000 nieuwe stoelen, vernieuwde de snoepwinkel en bouwt een nieuwe filmzaal op de plaats waar vroeger de receptieruimte was. Eerder dit jaar raakte ook bekend dat op de plaats van de vroegere Delhaize een bowlingzaal en restaurant worden gebouwd. ​

Bovenop die nieuwigheden komt nu nog iets bij. “In het midden van de inkomhal komt een Gaming café, op de plaats waar vroeger de ticketkassa’s waren”, zegt Bert Hermans van UGC Cinema’s Turnhout. “Daar was ruimte vrij gekomen omdat de ticketkassa’s voortaan gecombineerd worden met de snoepkassa boven.”​

Het Gaming café krijgt de naam WASD. Je spreekt het niet uit als ‘wast’, maar als vier aparte letters: W-A-S-D. Voor gamers is dit een bekende toetsencombinatie op een qwerty-toetsenbord. Het Gaming Café wordt uitgebaat door Jasper Janssens. “Een Gaming café is een plek waar mensen naar toe kunnen komen om een spel te spelen. Bij mij gaat het zowel om boardgames, cardgames, pc-games als consolegames. Dus van de oude klassieke bordspellen tot en met de nieuwste digitale games kan je bij mij komen spelen”, vertelt Jasper. ​

Jasper Janssens is momenteel volop bezig met verbouwings- en inrichtingswerken. Eind oktober, bij de start van de herfstvakantie, hoopt hij het Gaming café te openen. “In grotere steden zoals Brussel, Antwerpen, Gent en Leuven zijn al Gaming cafés en slaat het echt wel aan. Lokaal is dit concept nog niet bekend. Het is even door het vuur springen en zien of het hier zal aanslaan, maar we geloven van wel. Het is stilaan echt een hype aan het worden. Zowel om samen online een digitaal spel te spelen, maar ook om samen rond de tafel te gaan zitten en een bordspel te spelen. Ik ga meteen een vrij groot assortiment kunnen aanbieden om uit te kiezen. Mensen betalen een prijs per uur om te komen spelen. Er is ook gelegenheid om iets te eten of te drinken.”​

UGC Cinema’s Turnhout ziet in het Gaming café een mooie aanvulling op het geheel van het complex. “Dit past perfect in het complex. Binnenkort heb je dit Gaming café, maar ook bowling, snooker, restaurant en cinema”, zegt Bert Hermans. “De bowling heeft paar dagen geleden de vergunning gekregen. Binnenkort kunnen de werken starten. De bowling staat nu op de boot van Amerika naar hier. Het is de bedoeling dat de bowling nog dit jaar open gaat. We hopen ergens in december, en misschien zelfs al vroeger.”​