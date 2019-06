Twintiger verwondt ex tot bloedens toe JVN

11 juni 2019

12u55 0 Turnhout De 23-jarige Andy J. uit Turnhout heeft een gevangenisstraf van 20 maanden gekregen voor geweld tegen zijn ex-vriendin. De helft van die straf is met uitstel op voorwaarde dat hij zich laat behandelen voor zijn alcohol- en agressie probleem.

Het geweld deed zich begin dit jaar voor. Andy J. gaf de vrouw vuistslagen in het gezicht, op haar rug en tegen haar heupen. Het slachtoffer raakte tot bloedens toe gewond. Nadat hij klaar was met de afranseling verplichtte hij zijn ex om tegen de hulpdiensten te zeggen dat ze van de trap was gevallen.

Naast de gevangenisstraf van 20 maanden veroordeelde de rechter Andy J. ook tot een boete van 400 euro.