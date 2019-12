Twintiger takelt buschauffeur en rij-examinatoren zwaar toe Jef Van Nooten

06 december 2019

13u42 0 Turnhout Niemand is veilig in de buurt van de 23-jarige V.B.. De man heeft op enkele maanden tijd zowel een buschauffeur, twee rij-examinatoren, zijn huisbazin, een buurman en een voorbijganger zwaar toegetakeld. Of de man een agressieprobleem heeft? “Bwa, dat valt wel mee”, antwoordde hij aan de rechter.

De 23-jarige V.B. – die momenteel in Geel woont - trok op 6 augustus augustus van dit jaar naar het examencentrum in Geel om er zijn rijbewijs te halen. Het was de tweede keer dat hij ging, de eerste keer was het niet geslaagd. “Toen ze hem vroegen om opnieuw 40 euro te betalen, ging hij door het lint. Hij gaf de rij-examinator een vuistslag in het gezicht. Ook een andere examinator te ter hulp schoot, raakte gewond”, schetst de advocaat van de slachtoffers.

Lawaai

Het was al de zoveelste geweldpleging van de twintiger. Op 1 maart had hij het aan de stok gekregen met zijn buurman. “Die had zijn moeder er op attent gemaakt dat haar honden toch wel veel lawaai maken”, zegt de aanklager. “Hij is daarop naar zijn buurman gegaan. Die kon de aanval aanvankelijk afhouden en V.B. in bedwang houden, maar daarop duwde hij een vinger in het oog van zijn buurman, om nadien nog slagen en stampen te geven.”

Op 9 mei werd een buschauffeur het slachtoffer aan de bushaltes in de Warandestraat in Turnhout. “Hij stapte de bus op omdat de chauffeur tegen zijn fiets zou zijn gereden. Zijn woede was niet te koelen. Hij gaf een karatetrap op de borstkas van de chauffeur en bespuwde hem”, aldus nog de aanklager.

Gebroken ribben

Vijf dagen later, op 14 mei, haalde V.B. zijn vuisten boven op de Grote Markt in Turnhout. “De politie trof een persoon kermend van de pijn aan op de grond. Hij had verschillende ribfracturen. Na een discussie over een fiets had V.B. hem op de grond geslagen om vervolgens meerdere stampen te geven.”

Ook de huisbazin van de man moest het ontgelden. Hij zou het appartement boven haar kapperszaak huren, maar was er vroeger ingetrokken dan afgesproken. “Toen ze daar een opmerking over maakte, gooide hij haar een paar keer tegen de muur. Hij gaf haar ook een kopstoot.”

Zonder reden

Het openbaar ministerie tilt zwaar aan het geweld en vraagt een gevangenisstraf van 18 maanden. “Er moet zelfs geen reden zijn voor zijn geweld. Als iemand iets zegt dat hem niet zint, wordt hij heel agressief en wordt iedereen die toevallig in de buurt is het slachtoffer.”

De rechter overliep het lijstje met geweldplegingen samen met V.B.: “Het ziet er naar uit dat u een agressieproblematiek heeft.” Het antwoord van de beklaagde: “Bwa, dat valt wel mee.” Zijn advocate stelt toch voor dat de rechtbank een cursus agressiebeheersing oplegt. “In het middelbaar is hij 2 jaar naar de psychiater gegaan voor zijn agressieprobleem. Maar op 16-jarige leeftijd is hij daar mee gestopt omdat hij het niet meer nodig vond. Maar nu beseft hij dat er iets moet veranderen.”

Vonnis op 20 december.