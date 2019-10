Twintiger probeert Carrefour in Korte Gasthuisstraat te overvallen in ontbloot bovenlijf Jef Van Nooten

23 oktober 2019

14u16 7 Turnhout Een twintiger uit Malle stond woensdag terecht voor een mislukte overval op de Carrefour market in de Korte Gasthuisstraat in Turnhout. In ontbloot bovenlijf bedreigde de 25-jarige K.M. er eind augustus een kassierster met een mes.

De mislukte overval dateert van 27 augustus 2019. De man wandelde rond 10.10 uur in ontbloot bovenlijf de Carrefour market binnen. “Hij passeerde alle kassa’s en ging tot aan die ene kassa die zich buiten het zicht van de camera bevond”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Hij bedreigde de kassierster met een mes en eiste het geld uit de kassa.”

Buitenwipper

De kassierster was niet van plan het geld zomaar te overhandigen. Ze riep de hulp van een collega. K.M. vluchtte daarop zonder buit naar buiten. Hij kon geïdentificeerd worden met behulp van een werknemer van de poetsdienst van Carrefour market. Die werknemer heeft een bijbaantje als buitenwipper in discotheek Desire in Vosselaar. “Het weekend voordien moest K.M. er uit de discotheek worden gezet”, aldus nog Catherine Dederen. “De bedreiging met een mes heeft een zware impact gehad op de mentale toestand van het slachtoffer.”

Psychoses

Beklaagde K.M. heeft een verleden van psychoses. Hij is ook zwaar verslaafd aan cannabis en cocaïne. “Ik vind het heel erg wat er gebeurd is, maar kan me het niet precies herinneren. Ik bevond me ook op dat moment in een psychose”, vertelde K.M. aan de rechter. “Twee weken voordien had ik nog geprobeerd om me te laten opnemen. De gevangenis is geen oplossing voor mij. Ik heb therapie nodig en hulp om van mijn drugsproblematiek af te geraken.”

Ook het openbaar ministerie beseft dat de man hulp nodig heeft. De aanklager vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden, gekoppeld aan een residentiële behandeling.

Het vonnis volgt op 6 november.