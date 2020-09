Twintiger klopt agent bewusteloos nadat hij opmerking krijgt over zijn te laag hangend mondmasker Jef Van Nooten

04 september 2020

13u17 0 Turnhout Een agent van de politie in Turnhout is al een maand arbeidsongeschikt nadat hij bewusteloos werd geslagen na een opmerking over het niet-dragen van een mondmasker. Ook zijn collega moest rake klappen incasseren. De dader riskeert nu een gevangenisstraf van 14 maanden.

Het geweld tegen de politie deed zich op 5 augustus voor op de hoek van de Merodelei met de Prinsenstraat in Turnhout. Een politiepatrouille merkte de 23-jarige M.M. op met het mondmaker onder zijn kin. “Toen de agenten hem vroegen om de regels na te leven, lachte hij en stapte weg. Ook bij een tweede aanmaning luisterde hij niet”, verduidelijkt het parket.

Vuistslagen

Omdat de agenten ook vermoedens hadden dat de man zich illegaal in ons land bevond, wilden ze overgaan tot een identiteitscontrole. Ze vroegen hem naar de combi te gaan, maar dat was buiten de man zelf gerekend. “Zonder enige verdere aanleiding gaf hij drie rake vuistslagen in het gezicht van een agent”, aldus nog het openbaar ministerie.

Bewusteloos

De agent raakte bewusteloos. Zijn collega wilde ter hulp schieten, maar werd daartoe verhinderd door M.M. Die ging in een gevechtshouding staan en verkocht ook de andere agent vuistslagen in het gezicht en tegen de schouder. “Hij was een geoefende vechtersbaas”, reageert de advocaat van de agenten. “Eén van de agenten is nog altijd arbeidsongeschikt. Het is niet duidelijk wanneer hij terug aan het werk kan.”

Asielaanvraag

M.M. vluchtte weg, maar kon even later door een andere politiepatrouille in de tuin van een woning worden opgepakt. “Hij is Afghanistan ontvlucht voor een beter leven in België, maar zijn asielaanvraag was geweigerd”, verklaart zijn advocate het geweld tegen de politie. “Dat bezorgde hem veel stress. Een combinatie met overmatig alcoholgebruik heeft tot de feiten geleid.”

Tralies

Het openbaar ministerie wil de man 14 maanden achter de tralies steken. Het vonnis volgt later deze maand.