Tweedejaars Heilig Graf krijgen met ‘Grafpop’ eigen festival op school Jef Van Nooten

24 juni 2019

13u02 6 Turnhout Het Heilig Graf in Turnhout organiseert donderdag traditiegetrouw het festival ‘Grafpop’ voor de leerlingen van het tweede middelbaar. Zij nemen op die manier afscheid van de campus Apostoliekenstraat.

De campus Apostoliekenstraat van het Heilig Graf in Turnhout huisvest alle eerste- en tweedejaars. De klassen van het tweede middelbaar van het Heilig Graf nemen eind deze week dus definitief afscheid van de campus. Om dit afscheid in stijl te vieren, organiseert de school een festival voor én door de tweedejaars, in samenwerking met een enthousiaste groep leerkrachten. “We proberen er samen voor te zorgen dat de leerlingen van het tweede jaar een fantastisch afscheid krijgen. Ze verlaten immers campus Apostoliekenstraat om hun schoolcarrière op campus Patersstraat of Klinkstraat verder te zetten. Een DJ, dansacts, animatiekraampjes, snacks en drankjes maken het festival compleet”, zegt leerkracht en medeorganisator Joke Janssen.

Naast verschillende podiumacts zijn er ook tal van nevenactiviteiten. Zo zal er onder meer een ludiek ballenkraam zijn met foto’s van leerkrachten op de blikken. “Het festival vindt plaats op een grasweide van de school. We voorzien ook polsbandjes, tentjes, sfeervolle muziek en een frietkraam. Het afscheidsfestival zal dus alle eigenschappen van een echt zomerfestival hebben.”