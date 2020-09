Tweede klas van Talentenschool campus Boomgaard in quarantaine Toon Verheijen Jef Van Nooten

07 september 2020

19u56 2 Turnhout Op de Talentenschool campus Boomgaard is nu ook een tweede klas in quarantaine geplaatst nadat een van de leerlingen besmet is geraakt met Covid-19. Dit keer gaat het om een leerling van het zesde middelbaar richting Verzorging. Op de Talentenschool campus Boomgaard is nu ook een tweede klas in quarantaine geplaatst nadat een van de leerlingen besmet is geraakt met Covid-19. Dit keer gaat het om een leerling van het zesde middelbaar richting Verzorging. Vorige week werden de leerlingen van een eerste middelbaar al naar huis gestuurd.

Vier dagen na de start van het schooljaar moest een volledige klas het eerste middelbaar al in quarantaine nadat een leerling uit Oud-Turnhout die er school loopt, besmet was geraakt met Covid-19. In samenspraak met de CLB-arts werd beslist om de hele klas onmiddellijk naar huis te sturen omdat de leerlingen de dagen ervoor gewoon op school was geweest.

Testen

Nu blijkt er ook een leerling uit het zesde jaar Verzorging besmet te zijn en is ook die klas in quarantaine geplaatst. “Het klopt inderdaad dat er een leerling is die positief heeft getest", zegt directeur Wesley Wouters. “We hebben onmiddellijk dezelfde procedure toegepast zoals vorige week.” Die procedure houdt onder meer een onmiddellijk overleg in met de CLB-arts. “Die gaat dan na of er sprake is van een hoog of een laag risico. Hij zal onder meer nagaan hoe de klas was ingedeeld, hoe dicht ze bij elkaar hebben gezeten, met wie hij contact heeft gehad. Dat laatste niet alleen op school, maar ook buiten de school want daar hebben wij natuurlijk niet altijd zicht op."

Livestream

De leerlingen van het eerste middelbaar die vorige week naar huis werden gestuurd, hebben maandag al de lessen live kunnen volgen. Vanaf morgen zal dat ook het geval zijn voor de leerlingen die nu naar huis zijn gestuurd. “Aangenaam is het niet. Het legt ook veel druk op ons team, maar we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet te veel van de lessen moeten missen. Ergens hadden we hier wel rekening mee gehouden natuurlijk. Ik ben ervan overtuigd dat er de komende weken nog wel gevallen zullen opduiken. Niet alleen bij ons, maar ook op andere scholen.”

De kritiek van de anonieme leerlingen was ook dat de klas die nu in quarantaine is geplaatst een les lichamelijke opvoeding heeft gehad met twee andere klassen samen maar dat die leerlingen niet in quarantaine moeten. “Die beslissing wordt genomen door onze CLB-arts die de situatie het best kan inschatten”, aldus Wouters nog.