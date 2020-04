Twee Turnhoutse bedrijven maken 40.000 mondmaskers: één voor elke inwoner vanaf 6 jaar Toon Verheijen

24 april 2020

13u04 0 Turnhout De stad Turnhout geeft midden mei aan elke inwoner vanaf 6 jaar een gratis mondmasker. De textielbedrijven Merlet en Couture gaan zo’n 40.000 exemplaren produceren. “Het wordt een hele operatie, maar het moet gewoon lukken”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

Heel wat steden en gemeenten hebben de beslissing al genomen om mondmaskers aan te kopen. Nu gaat ook de stad Turnhout dat doen. “We hebben onze tijd genomen om het fatsoenlijk te onderzoeken”, zegt burgemeester Paul Van Mier (N-VA). “Vooral omdat mondmaskers al sinds het uitbreken van de crisis voor een controverse en vooral veel discussie heeft gezorgd. Daarom wilden we rustig alle opties bekijken. Zeker nu ze van hogerhand duidelijk hebben gemaakt dat mondmaskers een belangrijke rol gaan spelen bij het heropstarten van onze economie, hebben we de knoop doorgehakt. De tijd begint stilaan te dringen want zodra de maatregelen versoepeld worden, willen we dat de inwoners van Turnhout zo veilig mogelijk het gewone leven kunnen hervatten.”

Vanaf 6 jaar

De bedoeling is dat iedereen vanaf 6 jaar één herbruikbaar stoffen mondmasker krijgt. “We gaan ze niet alleen uitdelen, maar geven er ook ineens de duidelijke richtlijnen bij”, zegt Van Miert. “Een masker heeft immers pas zin als het juist gedragen wordt én als ook de andere maatregelen nog altijd worden gevolgd. Draag ze dus bijvoorbeeld op plekken waar je onmogelijk anderhalve meter afstand kunt bewaren maar niet als je alleen in een auto zit. Blijf ook je handen wassen, vaak en grondig. En bewaar te allen tijde die anderhalve meter als dat wel enigszins mogelijk is. Dan zijn die maskers een bonus.”

Elke Turnhoutenaar krijgt eenmalig één masker, maar met dat goedgekeurde exemplaar als voorbeeld en met de beschrijving van de werkwijze die we toevoegen, kunnen mensen zelf maskers bijmaken.” Schepen van Zorg Luc Op De Beeck (CD&V)

Lokale productie

Opvallend is wel dat de stad de maskers lokaal laat produceren. “Het is bijna onmogelijk om garanties te krijgen over leveringen”, vertelt schepen van Zorg Luc Op De Beeck (CD&V). “Wij willen ook niet de producten wegkapen voor de neus van de zorgsector. We kiezen voor de stoffen variant. Twee Turnhoutse firma’s, Couture en Merlet, zijn bereid om de productie te starten wat uiteraard een ingrijpende aanpassing is in hun werkprocessen. We zijn hen dan ook zeer dankbaar. Zij maken de maskers zoals de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dat voorschrijft en we hebben de kwaliteit van hun modellen ook nog eens laten checken door het AZ Turnhout. Elke Turnhoutenaar krijgt eenmalig één masker, maar met dat goedgekeurde exemplaar als voorbeeld en met de beschrijving van de werkwijze die we toevoegen, kunnen mensen zelf maskers bijmaken.”

Veel inwoners zullen het mondmasker een geschenk vinden. Maar ze verdienen dat ook want iedereen heeft zich ingezet tijdens deze al zware weken Burgemeester Paul Van Miert (N-VA)

Bedeling

De productie wordt nu opgestart zodat de mondmaskers half mei bedeeld kunnen worden. Dat zal gebeuren door medewerkers van de stad. “En die zijn we enorm dankbaar”, zegt Van Miert nog. “Onze collega’s hebben al nieuwsbrieven, krantjes en knutselpakketten deur aan deur bedeeld, ook al is dat normaal geen opdracht die tot hun takenpakket behoort. Ze hebben dat echter met veel toewijding gedaan. Ik denk dat veel Binken de maskers een geschenk zullen vinden. En dat hebben ze verdiend, want ze hebben het heel goed gedaan in de afgelopen zware weken. Tegelijk geven we met de mondmaskers ook een signaal: we vinden het belangrijk dat iedereen er een heeft en er dus een kan dragen. Ik zal daar ook op aandringen, net als op de andere voorzorgsmaatregelen, want zo beschermen we onszelf en elkaar.”