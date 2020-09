Twee personen lichtgewond na ongeval Jurgen Geyselings

12 september 2020

Twee Turnhoutenaars werden in de nacht van vrijdag op zaterdag met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht nadat hun wagen met een onbekend voorwerp in botsing kwam.

Aan de Noord-Brabantlaan in Turnhout kwam vannacht rond 1.30 uur een bestuurder van een wagen met zijn auto in aanraking met een obstakel op de weg. Wat dit obstakel was, daar was geen duidelijkheid over. Na deze aanraking belande de wagen uiteindelijk op de middenberm.

Bestuurder D.Z. (20) uit Turnhout en zijn passagier Y.Z. (21), eveneens uit Turnhout afkomstig, werden met lichte verwondingen naar het Sint-Elisabeth Ziekenhuis van Turnhout gebracht.