Twee ongevallen met lichtgewonden op amper één uur tijd Jurgen Geyselings

25 juli 2020

10u09 0 Turnhout In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Turnhout een fietser tegen een geparkeerd voertuig gebotst. De fietser raakte lichtgewond. Niet veel later botste elders in de stad een automobilist tegen een geparkeerd voertuig. Ook die bestuurder liep lichte verwondingen op.

In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurden in Turnhout twee ongevallen met geparkeerde wagens en met lichtgewonde slachtoffers. Aan de Nieuwe Kaai botste rond 20 voor 1 ‘s nachts een achttienjarige fietser tegen een geparkeerd voertuig. De jongeman op de fiets raakte hierbij lichtgewond.

Niet veel later, rond half 2 kwam in de Vianenstraat een automobilist in aanrijding met een geparkeerde auto. Ook die bestuurder lichte verwondingen op.