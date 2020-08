Twee minderjarige meisjes aangerand op lijnbus: verdachte opgepakt, slachtoffers spoorloos Jef Van Nooten

02 augustus 2020

11u55 56 Turnhout De politie in Turnhout heeft zondagochtend een man opgepakt die twee minderjarige meisjes had aangerand ter hoogte van de bushalte in de Warandestraat. De politie werd verwittigd door een buschauffeur, maar de slachtoffers zelf zijn spoorloos.

De feiten deden zich zondagochtend rond 8.10 uur voor op een bus van lijn 432 tussen Brecht en Arendonk. Een buschauffeur was getuige hoe twee minderjarige meisjes werden lastig gevallen door een man. De chauffeur verwittigde de politie. Die kon de verdachte – een man die illegaal in ons land verblijft – oppakken. Maar de slachtoffers waren bij aankomst van de politie al verdwenen. Ze waren aan de bushalte ter hoogte van de Warande van de bus gestapt. De politie is nu op zoek naar de meisjes om meer duidelijkheid te krijgen over de aanranding. Het gaat om twee meisjes van ongeveer 12 jaar. Een van hen droeg een geel rokje, het andere meisje een rood rokje. “Wij vragen dat deze meisjes of hun ouders zich kunnen melden via het nummer 014/40.80.40”, klinkt het bij de politie.