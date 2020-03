Twee mannen riskeren celstraffen voor diefstallen op cafés in Turnhout Toon Verheijen

13 maart 2020

18u57 3 Turnhout Twee voormalige asielzoekers die in asielcentrum Totem in Arendonk verbleven riskeren tot twintig maanden cel voor twee diefstallen. Bij een van de feiten liep een klant van café ’t Contrast in Turnhout enkele rake klappen op.

De feiten dateren van het voorjaar van 2018. Twee mannen die in het asielcentrum Totem verbleven in Arendonk waren op vermaakuitstap op 5 mei 2018. Ze belandden in café ’t Contrast. Toen een klant omstreeks 4.30 uur naar huis wilde gaan, werd hij plots aangevallen door de twee beklaagden. Ze werkten hem tegen de grond, deelden enkele stampen en slagen uit en gingen aan de haal met zijn horloge, iPhone, bankkaart en dertig euro. De politie startte na de feiten een onderzoek en kwam de twee verdachte op het spoor dankzij camerabeelden van ’t Contrast zelf. De twee werden herkend omdat ze ook in aanmerking kwamen voor andere feiten. Zo hadden ze op de Grote Markt in een café de handtas van een vrouw gestolen.

Cloud

Uiteindelijk bleek dat de daders zich min of meer zelf verraden hadden dankzij de moderne technologie. Want de eigenaar van de iPhone zag dat er via zijn smartphone foto’s waren gemaakt waar onder meer het asielcentrum op te zien was. De foto’s waren in de cloud opgeslagen. De daders bleken ook nog in aanmerking te komen voor diefstallen in café L’Eglise, voor het stelen van een jas uit fuifzaal Futur en voor een diefstal in een nachtwinkel in de Otterstraat. Een van de twee werd ook nog op heterdaad betrapt bij een inbraak in een auto. De twee riskeren celstraffen tot 20 maanden.