Twee maanden geen Stadsmagazine, wel gelegenheidskrant rond corona Jef Van Nooten

02 april 2020

16u02 0 Turnhout Stad Turnhout zal in april en mei geen Stadsmagazine uitbrengen. Het magazine wordt on hold gezet door de coronacrisis. In de plaats daarvan valt in de tweede helft van april wel de gelegenheidskrant ‘Seuzzie’ in alle Turnhoutse brievenbussen.

Door de coronacrisis heeft het geen zin om het Stadsmagazine te publiceren. Er staan te weinig activiteiten gepland om de vaste rubrieken te vullen. Het magazine wordt daarom on hold gezet in april en mei. “Maar de samenleving valt niet stil door een virus, integendeel”, zegt Jan Van Otten, schepen van Communicatie. “Het virus verbindt ook mensen en doet mooie initiatieven ontstaan. Want Binken zorgen voor elkaar, dat is al gebleken.”

Stadslegende

Turnhout brengt daarom een huis-aan-huiskrant uit. De gelegenheidskrant krijgt de naam ‘Seuzzie’, naar de stadslegende dat elke echte Turnhoutenaar er ooit eentje heeft ‘gepikt’. “In de krant is er plaats voor de vele hartverwarmende initiatieven van Turnhoutenaren en voor aangepaste dienstmededelingen”, verduidelijkt Jan Van Otten. “Eén van de doelstellingen is om het samenhorigheidsgevoel te versterken. Want het leven is, zelfs in deze moeilijke tijden, nog altijd veel méér dan corona. Daar willen we met de alternatieve huis-aan-huiskrant op focussen.”

Boodschap

Seuzzie zal in de tweede helft van april in de Turnhoutse brievenbussen vallen. Wil jij via een tekst, een tekening of een foto iemand een hart onder de riem steken? Mail het naar seuzzie@turnhout.be en wie weet krijgt jouw boodschap een plaatsje in de gelegenheidskrant.