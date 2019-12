Twee inbraken in stadscentrum Jef Van Nooten

19 december 2019

14u18 11 Turnhout Bewoners van een pand in de Merodelei in Turnhout ontdekten woensdagavond rond 21 uur dat er was ingebroken. De daders braken de voordeur open. Ze doorzochten de woning en gingen aan de haal met juwelen.

Ook in de Lokerenstraat in Turnhout werd woensdagavond, rond 18 uur, een inbraak vastgesteld. De daders forceerden een deur en doorzochten de kelder. De omvang van de buit is niet gekend.