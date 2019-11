Twee grote schermen op Grote Markt voor Rode Duivels tijdens EK 2020: “Hopelijk een groots volksfeest wanneer we de titel binnenhalen” Toon Verheijen

21 november 2019

16u26

De Rode Duivels plaatsten zich een tijdje geleden al voor het EK in 2020 en daarom heeft Tafeltennisclub TTK Turnhout beslist om ook volgend jaar de matchen van onze voetbalhelden op groot scherm uit te zenden op de Grote Markt. Zoals de vorige edities komen er twee reusachtige schermen. “Hopelijk kunnen de Belgen de EK titel dit jaar binnen halen en barst er een gigantisch volksfeest los op de Grote Markt”, lacht Dave Baelus van TTK Turnhout. “Wij zullen in elk geval weer zorgen voor een gratis evenement dat toegankelijk is voor jong en oud en waar veel te beleven valt: dj-optredens, springkasteel, kindergrime, allerhande drank- en eetstanden.”