Twee bewoners naar ziekenhuis na rookontwikkeling in serviceflats Jef Van Nooten

14 september 2020

Turnhout Twee bewoners van de assistentiewoningen van Zorggroep Orion in de Albert Van Dyckstraat in Turnhout zijn maandagavond naar het ziekenhuis gebracht. Ze ademden rook in nadat ze een kookpot waren vergeten op het fornuis.

De brandweer in Turnhout werd maandagavond rond 18.15 uur opgeroepen naar de Albert Van Dyckstraat. “In één van de assistentiewoningen was een kookpot op het fornuis blijven staan", klinkt het bij de brandweer. “Dat veroorzaakte een rookontwikkeling. We hebben de woning verlucht. Twee mensen die aanwezig waren in het flatje zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.”