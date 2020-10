Twee agenten van Turnhoutse politie veroordeeld voor dronken cafégevecht Jef Van Nooten

07 oktober 2020

14u01 16 Turnhout Twee agenten van de lokale politie in Turnhout zijn door de rechtbank schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Eén van hen is ook veroordeeld voor weerspannigheid. De politiemannen raakten vorig jaar betrokken bij een vechtpartij aan het Bemdkaffee in Arendonk.

De politie Kempen Noord-Oost werd op 29 juni vorig jaar opgeroepen voor een vechtpartij op de parking van het Bemdkaffee in Arendonk. S.M. (38) uit Dessel en K.V. (34) uit Arendonk, twee agenten van de lokale politie in Turnhout, hadden er slagen uitgedeeld aan twee slachtoffers. Na afloop van de vechtpartij gaven ze elkaar een high five omdat ze de vechtpartij gewonnen hadden. “Ze hebben het imago van de politie zwaar besmeurd. Het is belangrijk dat er vertrouwen is in de politie, maar zeker bij de slachtoffers is dat vertrouwen nu verdwenen”, vertelde het openbaar ministerie tijdens het proces.

Kalasjnikovs

Agent S.M. weet zijn agressiviteit aan een combinatie van alcohol en antidepressiva. Hij was in een depressie geraakt nadat hij als lid van het bijzonder interventieteam in februari 2015 op de E34 met kalasjnikovs onder vuur werd genomen door gangsters op wie het team de achtervolging had ingezet. “Maar voor K.V. is het erg verontrustend dat hij zich op deze manier heeft laten gaan”, aldus nog de aanklager tijdens het proces.

Werkstraf

K.V. krijgt nu een werkstraf van 60 uur en een boete van 400 euro. S.M. wordt behalve de boete ook veroordeeld tot een autonome probatiestraf van 2 jaar. Dat wil zeggen dat hij zich gedurende twee jaar aan enkele voorwaarden moet houden.