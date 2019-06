Twaalf van de 670 chauffeurs hebben glaasje teveel op Wouter Demuynck

10 juni 2019

14u08 0 Turnhout Afgelopen weekend vonden in zowat het hele land extra controles plaats in het kader van de actie ‘een weekend zonder alcohol achter het stuur’. Dat was ook het geval in politiezone Regio Turnhout, dat afwisselende resultaten boekte.

Zo bleken zaterdagnacht van alle 424 gecontroleerde voertuigen in Baarle-Hertog, Oud-Turnhout en Lille amper 6 chauffeurs (of 1,4 %) iets te veel te hebben gedronken. Zij moesten hun rijbewijs voor 3 uur inleveren. “Nog opvallend was dat al die overtredingen werden vastgesteld in Lille en dat de chauffeurs die we in Baarle-Hertog en Oud-Turnhout controleerden, allemaal ‘voorbeeldige chauffeurs’ bleken te zijn”, klinkt het.

Heel andere resultaten waren er donderdagnacht tijdens alcohol- en drugscontroles in Kasterlee, Lille en Turnhout. Daarbij werden 246 chauffeurs gecontroleerd. Zes van hen (of 2,4 %) bleek te veel gedronken te hebben. Twee chauffeurs speelden hun rijbewijs voor 3 uur kwijt, één chauffeur moest zijn rijbewijs 6 uur inleveren en van drie chauffeurs werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een bestuurder werd ook grondig gecontroleerd op het rijden onder invloed van drugs.