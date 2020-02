Tv-ploeg van De Rechtbank filmt komende maanden in Turnhout Jef Van Nooten

07 februari 2020

10u57 10 Turnhout De makers van het tv-programma De Rechtbank slaan de komende maanden hun tenten op in de correctionele rechtbank van Turnhout. De rechtszaken die er behandeld worden, zijn vanaf eind augustus te zien op televisie.

Het was even schrikken voor beklaagden die zich vrijdag moesten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Turnhout. In de rechtszaal stonden drie camera’s en tal van microfoons opgesteld. Via infoborden werden beklaagden en advocaten op de hoogte gebracht van wat er aan de hand was: opnames voor het nieuwe seizoen van De Rechtbank.

Vrijdag

Een team van zes programmamakers zal de komende maanden iedere vrijdag de rechtszaken van de correctionele rechtbank in Turnhout filmen. Beklaagden kunnen wel weigeren dat hun zaak gefilmd wordt, of kunnen vragen om onherkenbaar gemaakt te worden.

Het nieuwe seizoen van De Rechtbank met daarin de rechtszaken uit Turnhout is vanaf eind augustus te zien op Vier.