Turnova wint prestigieuze Antwerpse prijs: “Gedurfd en duurzaam project dat alles van het stadsleven bij elkaar brengt” PhT

10 december 2019

17u01 0 Turnhout Het Turnhoutse stadsvernieuwingsproject Turnova heeft de allereerste planningsprijs ‘Gilbert van Schoonbeke’ gewonnen. Een delegatie van het Turnhoutse stadsbestuur, projectontwikkelaar Heeren Group en ontwerpers B-Architecten kregen er in Antwerpen nog een cheque van 10.000 euro bovenop. De jury looft de ruimtelijke kwaliteiten en de duurzaamheid van Turnova.

Het is al de derde prestigieuze prijs die Turnova in de wacht sleept. Eerder waren er al de Publica Award voor stadsplanning en de FEBE-Elements Award voor de 72 meter hoge woontoren.

“Voor de stad Turnhout kun je Turnova een zeer groot en gedurfd project noemen”, zegt juryvoorzitter Paul Warmenbol. “Overheid en privésector hebben er elkaar gevonden voor goede, duurzame oplossingen, onder meer voor de verkeersafwikkeling.”

Hedendaags én historisch

De jury is zeer te spreken over de brede mix van functies die alle elementen van het stadsleven bij elkaar brengt. “Het nieuwe stadsdeel is hedendaags mét respect voor de historische waarde van de omgeving.”

Turnova werd opgetrokken op de voormalige site van drukkerij Brepols. Er zijn 250 woningen, waarvan 49 appartementen in de megatoren. Verder vind je er een hotel met 97 kamers, 40 retail- en horecapanden én een kunstencampus. De ondergrondse parking telt 400 plaatsen voor bezoekers en 250 voor bewoners. De toren en het winkelatrium zijn blikvangers, net als een oud theater uit het begin van de 20ste eeuw.

Visionair urbanist

De nieuwe planningsprijs is in het leven geroepen in het kader van het 500ste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke. Die Antwerpse ondernemer geldt als een visionair stadsbouwmeester. Onder zijn leiding kende de stad een voor die tijd fenomenale uitbreiding en vernieuwing. Hij stierf erg jong, op zijn 37ste.

Andere kanshebbers voor de prijs waren het Clarenhof in Mechelen, Groen Zuid in Antwerpen en Gent Oude Dokken.