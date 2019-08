Turnova nu echt van start: Corsendonk opent viersterrenhotel met 97 kamers Jef Van Nooten

22 augustus 2019

18u35 4 Turnhout Op de Turnova-site aan de Grote Markt in Turnhout heeft het nieuwe Corsendonk Hotel de deuren geopend. Het hotel met 97 kamers sleepte vier sterren in de wacht en richt zich vooral op zakelijke klanten. “We bieden alleen ontbijt aan, dus ook de horeca in Turnhout zal er voordeel uit halen”, zegt Jan-Felix Nédée.

Het hotel Corsendonk Turnova op de Grote Markt in Turnhout opende begin deze week de deuren. Na de opening van de ondergrondse parking en de enkele appartementen die al bewoond zijn, is de opening een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Turnova-project. “Er zijn nog altijd mensen die sceptisch staan tegenover het Turnova-project. Maar we zijn nu open en de eerste gasten hebben hier overnacht. Toen we hier ons hotel planden, waren er veel vraagtekens rond Turnova. Maar soms moet je een risico nemen”, zegt Jan-Felix Nédée van Corsendonk Hotels.

De eerste weken van het hotel zijn een inloopperiode, want de grote drukte wordt pas vanaf september verwacht. “Toeristen zijn meer dan welkom, maar we mikken vooral op een zakelijk cliënteel. Die drukte zal vooral vanaf september op gang komen. Daarom wilden we nu al openen, zodat het personeel nog een paar weken heeft om zich in te werken”, vertelt Nédée.

Marktbevraging

Het viersterrenhotel telt 97 kamers: standaard kamers, luxekamers die iets groter zijn en behalve een douche ook een bad hebben, en drie suites met een aparte zithoek. Bij een deel van de Turnhoutse bevolking rezen er de voorbije jaren vragen over dat grote aantal kamers. Niet iedereen is overtuigd dat er in Turnhout een markt is voor een extra hotel met zoveel kamers. Maar Jan-Felix Nédée maakt zich daar geen zorgen over. “We hebben vooraf een marktbevraging gedaan. Daaruit bleek dat veel mensen die voor zaken naar Turnhout komen ’s avonds de stad verlaten om elders te overnachten. Omdat het aanbod in andere steden moderner en luxueuzer was. Met dit hotel hopen we die zakenmensen in Turnhout te houden”, vertelt Nédée. “Daar kan dan ook de horeca in het centrum van Turnhout mee van profiteren, want in het hotel bieden wij alleen ontbijt aan, geen restaurant. Bovendien ligt geen enkel hotel elke dag vol. Maar je moet genoeg kamers voorzien om pieken op ge kunnen vangen.”

Met Corsendonk Viane heeft de hotelgroep al een hotel met 84 kamers in het centrum van Turnhout. Maar Viane is een driesterrenhotel. Corsendonk Turnova bevindt zich met vier sterren in een ander segment. “We bieden hier meer service aan zoals roomservice. Daarnaast is er een verschil in uitstraling en afwerking van de kamers. Corsendonk Turnova heeft ook een welnessruimte met sauna’s en massageruimte. En de ligging kan niet beter zijn. Onder meer vanuit onze ontbijtzaal en bar kijk je uit op de Grote Markt.”

In totaal 89 kamers van het nieuwe hotel bevinden zich in een nieuwbouw. Acht kamers zijn ingericht in het voormalige postgebouw. Dat gebouw is een beschermd monument. Door alle regelgeving rond de renovatie van een beschermd gebouw zijn die acht kamers pas in de loop van september klaar.

In Corsendonk Turnova worden tien mensen rechtstreeks tewerk gesteld, plus nog eens evenveel jobs via outsourcing voor het poetspersoneel.