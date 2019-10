Turnhoutse standbeelden ‘monddood’ gemaakt met knevel Jef Van Nooten

23 oktober 2019

08u05 0 Turnhout Verschillende standbeelden in Turnhout zijn ‘monddood’ gemaakt. Het is een actie van 11.11.11. “We vragen hiermee aandacht voor Changemakers wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt.”

De actie van 11.11.11 vindt in meerdere Vlaamse gemeenten plaats. Ook in Turnhout werden standbeelden monddood gemaakt. “Door lokale standbeelden ‘monddood’ te maken met een knevel, vragen we aandacht voor Changemakers wereldwijd wiens stem echt onderdrukt wordt. Het gaat om mensen die het verschil maken en met succes werken aan een sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld.”

In totaal werden 350 beelden in 80 gemeenten over Vlaanderen monddood gemaakt.

Meer over Turnhout

Vlaanderen