Turnhoutse scholen nemen maatregelen voor coronavirus: “Extra poetsbeurten en voldoende zeep” Jef Van Nooten

02 maart 2020

13u59 6 Turnhout De verschillende scholen in Turnhout hebben extra maatregelen genomen in verband met het coronavirus. “De toiletten worden extra gepoetst, er worden ruim voldoende zeep en doekjes voorzien”, klinkt het in het Heilig Graf.

Op advies van het Departement Onderwijs werden leerlingen maandagochtend gewoon op school verwacht. Dat was ook in Turnhout het geval. Aan leerlingen en leerkrachten die naar een risicogebied op reis gingen, wordt wel gevraagd om waakzaam te zijn voor symptomen van het virus, zoals hoesten, koorts en kortademigheid. Leerlingen die op school de symptomen van het coronavirus krijgen, moeten meteen de klas verlaten en worden opgehaald door hun ouders.

Doekjes

De scholen nemen daarnaast enkele bijkomende maatregelen. “De toiletten worden extra gepoetst en er worden ruim voldoende zeep en doekjes voorzien. Op verschillende plaatsen in de scholen, onder meer in de toiletten, worden affiches met de algemene richtlijnen verspreid”, vertelt Sarah Lauwerysen, communicatieverantwoordelijke in het Heilig Graf in Turnhout. “In onze verschillende (basis)scholen zijn ook handschoenen, ontsmettende handgel en ontsmettende spray voorhanden.”

Handhygiëne

In de basisschool van het Sint-Jozefcollege in Turnhout kregen ouders via e-mail een brief met enkele afspraken rond handhygiëne en verkoudheden. “Het is belangrijk dat u deze afspraken samen met uw kind toepast”, klinkt het richting de ouders. Zorg er dus ook voor dat uw kind enkele papieren zakdoekjes op zak heeft.”