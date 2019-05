Turnhoutse scholen en DCA stomen samen leerlingen klaar voor bouwsector Wouter Demuynck

21 mei 2019

18u28 16 Turnhout Bouwbedrijf DCA en de Turnhoutse scholen HT²O (High Tech Onderwijs Turnhout) en PT²O (Praktisch Technologisch Onderwijs Turnhout) gaan vanaf volgend schooljaar de handen in elkaar slaan om 50 leerlingen kennis te laten maken met de bouwsector via stages, duaal leren, werfbezoeken en jobdagen. De scholen willen op die manier hun leerlingen beter klaarstomen voor de bouwsector en de stijgende vraag van bouwbedrijven naar technologische profielen in de regio beantwoorden.

De bouwsector zit verlegen om talent. Uit recente cijfers van de VDAB blijkt dat 42% van de vacatures in de bouwsector op zoek is naar laaggeschoolden, 32% is geschikt voor middengeschoolden en 26% van de vacatures vragen specifiek naar hooggeschoolden. Om dat tekort aan arbeidskrachten weg te werken, gaan de technische school PT²O, het vernieuwde VTST, en de nieuwe STEM-school HT²O een samenwerking aan met DCA, een van de belangrijkste bouwbedrijven in de Kempen met vestigingen in Beerse en Olen.

STEM-opleidingen

De samenwerking omvat twee facetten. Enerzijds worden de leerlingen via een nieuw leertraject voorbereid op STEM-opleidingen in het hoger onderwijs, wat vooral van toepassing zal zijn op de leerlingen van STEM-school HT²O. Anderzijds zullen de leerlingen door DCA ook klaargestoomd worden om rechtstreeks door te vloeien naar de arbeidsmarkt, wat dan weer vooral zal gelden voor leerlingen van PT²O, die uiteraard ook nog voor een bacheloropleiding kunnen kiezen.

“Na een aantal gesprekken werd het duidelijk dat we aan hetzelfde zeel trekken - zowel de scholen als DCA hebben er baat bij om technologische beroepen weer aantrekkelijk te maken", zegt Annelies Verhoeven, talent- en opleidingscoördinator van DCA. “Op vlak van logistiek en materiaal is het voor een school moeilijk om bijvoorbeeld een workshop te organiseren. “Wij zullen workshops en projecten met bijhorend materiaal aanbieden. Daarnaast kunnen de leerlingen rekenen op stageplaatsen, vakantiewerk, is er de mogelijkheid tot duaal leren en organiseren we werfbezoeken.”

Tekort

“Wij hebben voortdurend mensen nodig met heel uiteenlopende opleidingen, maar gezien het tekort aan competent personeel met een technologische achtergrond zijn wij vaak genoodzaakt om mensen zelf te scholen en klaar te stomen voor de job. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met scholen zoals HT²O en PT²O hierbij een oplossing biedt”, vindt Michiel Schellekens, algemeen directeur van DCA.

Nieuwste technieken

Dinsdag volgden enkele leerlingen van VTST al een opleiding bekisting bij DCA. “Bij een bedrijf kom je veel beter in contact met de allernieuwste technieken”, zegt Sander Bols (18), die in het vijfde jaar ruwbouw zit. “Hier kunnen we dus veel meer bijleren. Vandaag (dinsdag, red.) hebben we veel geoefend met de constructies: welke soorten bekisting er zijn, op welke manieren je iets waterdicht maakt... Zeer interessant!”