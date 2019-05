Turnhoutse politie schrijft 20.000 parkeer- en verkeersboetes uit in één jaar tijd Toon Verheijen

28 mei 2019

13u44 1 Turnhout De politie Regio Turnhout heeft in heel 2018 maar liefst 20.000 boetes uitgeschreven voor parkeren zonder te betalen, verkeerd parkeren of inbreuken tegen de wegcode. Dat zijn bijna 50 pv’s per dag. De politie focust nu extra op parkeren op vraag van burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

Wie al eens te voet, met de fiets of met de auto over de Merodelei rijdt/wandelt, heeft het vast al opgemerkt. Vaak staan wagens er dubbel geparkeerd en dat brengt dan weer de fietsers in gevaar die op de Merodelei op een fietssuggestiestrook moeten rijden.

Ook op andere plaatsen in de binnenstad is dat het geval. “Fietsers voelen zich niet alleen onveilig door het ontbreken van een fietspad of het drukke verkeer, maar – en dan vooral op de Merodelei – door de wetteloosheid die er lijkt te heersen op het vlak van parkeren”, zegt Bart Voordeckers (Open Vld). “Een gerichte controle van foutgeparkeerde en stilstaande wagens zou al een grote stap voorwaarts zijn. En dan hebben we het niet alleen over automobilisten. Ook heel wat fietsers denken dat het verkeersreglement niet aan hen besteed is. Daarom pleiten wij voor het inzetten van fietsbrigades zoals in Brussel. Daar hebben ze hun nut al bewezen.”

50 pv’s per dag

Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) erkent het probleem van zowel het parkeren, maar ook fietsers en bestuurders van speed pedelecs die zich schijnbaar niets van de wegcode aantrekken.

“Ik heb de cijfers opgevraagd en die zijn hallucinant”, aldus Van Miert. “In 2018 werden er niet minder dan 12.212 boetes uitgeschreven voor overtredingen met betrekking tot het betalend parkeren en nog eens 7.325 voor inbreuken op de wegcode. Dat is samen 20.000 of bijna 50 pv’s per dag. Ik vind dat hallucinant. Het is een teken dat we wel degelijk controles doen en die gebeuren al veel door inspecteurs op de fiets. We hebben de politie nu gevraagd om verhoogd toezicht te houden. Blijkbaar zijn heel wat inwoners hardleers. Op de Merodelei komt binnenkort wel een extra bewakingscamera bij. Binnenkort gaan we de eerste cijfers van 2019 evalueren om te bekijken waar de grootste problemen zijn."

Laden en lossen

Op de Merodelei is een van de problemen, net als op andere plaatsen, het laden en lossen van voertuigen heel de dag door. “Het klopt dat die cijfers hallucinant zijn”, zegt oppositieraadslid Eric Vos (T.I.M.). “Misschien dat we ook moeten bekijken om het laden- en lossen in de binnenstad beter te regelen. Wij ijveren ook voor een aantal parkeerplaatsen specifiek voor kortparkeren. Dat kan een deel van de oplossing zijn.”

Volgens schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen) wordt er gewerkt aan het laden en lossen. “We zijn daarvoor in gesprek met de handelaars en zitten binnenkort nog eens samen om te bekijken hoe dat meer gestructureerd kan verlopen.”