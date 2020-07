Turnhouts burgemeester heeft begrip voor provinciale beslissingen: “Mondmaskerplicht had zelfs federaal gemogen” Jef Van Nooten

28 juli 2020

15u51 7 Turnhout Turnhouts burgemeester Paul Van Miert (N-VA) begrijpt dat ook in zijn stad strengere maatregelen van kracht zijn na de coronapiek in Antwerpen. “Ik begrijp dat er frustraties zijn in landelijke gemeenten. Maar voor dichtere woonconcentraties zoals Turnhout kan ik me vinden in de maatregelen”, zegt Van Miert.

Veel inwoners van Turnhout begrijpen niet waarom er in hun stad (grotendeels) dezelfde maatregelen van kracht moeten zijn als in stad Antwerpen. ‘Want hier is het toch allemaal zo erg nog niet dan in Antwerpen?’ Toch heeft burgemeester Paul Van Miert wat Turnhout betreft begrip voor de beslissingen van de provinciegouverneur. “Ik kan begrijpen dat er frustraties zijn in landelijke gemeenten. Je zal bijvoorbeeld maar in Dessel wonen, waar al maanden geen extra besmettingen bijkomen. Daar zijn de extra maatregelen wel van kracht, in tegenstelling tot Beveren waar de mensen in de schaduw van de kathedraal van Antwerpen wonen”, zegt Paul Van Miert.

Dood

Turnhout kende recent wel een stijging in het aantal nieuwe besmettingen. “De situatie is weliswaar minder erg dan in Antwerpen, maar toch drongen ook in Turnhout zich extra maatregelen zich op. Op dat vlak kan ik dus wel leven met de provinciale maatregelen. Nadat in het centrum van Turnhout het mondmasker werd verplicht, kreeg ik bakken kritiek. Blijkbaar beseffen veel burgers nog niet dat de cijfers weer exponentieel aan het stijgen zijn. Als politici nemen wij zulke maatregelen niet om burgers te ambeteren of om hun verlof te verpesten, maar om ze te beschermen. Van het dragen van een mondmasker ga je niet dood, van het coronavirus wel. Ik had dus zelfs liever gezien dat de mondmaskerplicht op federaal niveau was ingevoerd.