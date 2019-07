Turnhoutenaar stoort zich aan sluikstorten, onaangepaste snelheid en hinderlijk parkeren Wouter Demuynck

04 juli 2019

11u34 0 Turnhout 550 Turnhoutenaren hebben meegewerkt aan de veiligheidsmonitor door hun mening te geven over veiligheid en de werking van de politie. Uit de bevraging blijkt dat zij zich het meeste storen aan sluikstorten en zwerfvuil (62%), onaangepaste snelheid in het verkeer (59%) en hinderlijk parkeren (46%).

De bevraging werd in heel België afgenomen door de Federale Politie en de lokale politiezones. Waar Turnhoutenaren zich in hun buurt aan storen, blijkt weinig te verschillen van andere gemeentes binnen de politiezone Turnhout aangezien de top drie hetzelfde is. Voor het Turnhoutse stadsbestuur zijn de cijfers geen verrassing. “Daarom willen we net als stadsbestuur zwerfvuil en sluikstorten extra aanpakken. Politie en stadsdiensten zullen daarvoor samenwerken, zowel preventief als door overtreders te bestraffen. En daarnaast gaan we voor een verkeersluwe maar bereikbare stad waar de meest kwetsbare weggebruikers de norm zijn, onder meer door de zone 30 verder uit te breiden”, legt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) uit.

Het mijdgedrag lijkt voorzichtig positief te evolueren. Dat betekent dat minder mensen bepaalde plekken in de stad mijden. Bij de veiligheidsmonitor gaat het om 21% terwijl het in 2017 in de Stadsmonitor nog 23% was. Daarnaast antwoordde 6% zich onveilig te voelen in de eigen buurt. In de bevraging voor de Stadsmonitor in 2017 ging het om 7%. “Veiligheid is een van de speerpunten waar we met dit nieuwe stadsbestuur sterk op willen inzetten”, gaat Van Miert verder. “Daarvoor verwachten we veel van preventie, sensibilisering en het inzetten van de wijkagent. Maar we willen ook meer zichtbaar blauw op straat brengen, verder investeren in technologie zoals de camera’s, maar ook in politiemensen.”