Turnhoutenaar geeft carwashbedrijf extra boost met ‘unieke behandeling’ Jef Van Nooten

29 oktober 2019

11u34 2 Turnhout Waldek Peeters uit Turnhout gebruikt sinds kort een nieuwe techniek in zijn mobiele carwash. Hij is één van de tien Belgen die werken met een Ceramic Pro behandeling. “Ik heb een opleiding moeten volgen om dit te doen”, zegt Waldek.

Waldek Peeters richtte zo’n 5 jaar geleden I-Wash op, een mobiele carwash. “In bijberoep, want ik werk ook 24 uur per week bij Soudal. Ik heb er de kans gekregen om die uren volledig in het weekend te werken. Dat gaf me de kans mijn carwashbedrijf te boosten, want van maandag tot vrijdag ben ik bezig met I-Wash. Steeds vaker zijn het grote bedrijven die mij inschakelen voor hun wagenpark.”

Met die mobiele carwash pakt Waldek Peeters nu uit met een nieuwigheid. Hij is één van de tien Belgen die voertuigen behandelen met Ceramic Pro, een nieuw multilayer concept. “Het werkt eigenlijk een beetje regionaal en ik ben de enige die met deze producten mag werken in Kempen. Wij zijn met een tiental in België en wereldwijd met 5.000. Ik heb uiteraard een opleiding moeten volgen om dit te mogen doen. Ik ben zeer fier dat ik hier mee mag werken.”

Waldek Peeters behandelt niet alleen auto’s en vrachtwagens, maar ook boten. Daarvoor werkt hij samen met Boats ‘n more.