Turnhout wordt één grote zone 30: “In totaal 85% van straten valt voortaan in laagste snelheidzone” Jef Van Nooten

02 oktober 2019

22u04 22 Turnhout De snelheid gaat binnenkort drastisch omlaag in Turnhout. Nog dit jaar komen er in één klap 150 straten bij waar maximum 30 kilometer per uur is toegestaan. Maar liefst 312 van de in totaal 367 straten in Turnhout – oftewel 85% - vallen dan in de laagste snelheidszone. “Alleen op de invalswegen en enkele buurtontsluitingswegen is dan nog een hogere snelheid toegestaan”, zegt schepen Marc Boogers.

De coalitie in Turnhout had het eerder deze legislatuur al aangegeven in haar bestuursakkoord: binnen de ring, en in de buurten en wijken buiten de ring zou zoveel mogelijk zone 30 worden ingevoerd. De komende weken is het zover. In één klap komen er maar liefst 150 straten bij in de zone 30. “In principe gaat het om alle woonstraten, met uitzondering van de invalswegen en een aantal buurtontsluitingswegen”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers. “Na deze uitbreiding zal in 85 procent van de Turnhoutse straten nog maximum 30 km/u gereden kunnen worden.”

In concrete aantallen gaat het om 312 van de 367 straten in totaal. Enkele straten die buiten de zone 30 worden gehouden zijn Kastelein, Fonteinstraat, Heizijde, Koningin Elisabethlei, Nieuwe Kaai, Guldensporenlei, Rubensstraat, Kwakkelstraat, Visbeekstraat, Rozenlaan en de Steenwegen op Oosthoven, Antwerpen, Tielen, Gierle en Mol.

Het stadsbestuur van Turnhout haalt verscheidene redenen aan om de zone 30 drastisch uit te breiden. Het komt ten eerste de verkeersveiligheid ten goede. “In de straten waar eind juli 2018 al zone 30 werd ingevoerd (in het kernwinkelgebied, red.) is het aantal verkeersongevallen met gewonden met 33% gedaald”, zegt Marc Boogers. “Een uitbreiding van de zone 30 is ook goed voor het milieu. Hoe lager de snelheid hoe minder geluidsoverlast en hoe lager de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Tot slot is er ook het verkeersveiligheidsgevoel: hoe kleiner het snelheidsverschil tussen auto’s en fietsers, hoe veiliger zwakke weggebruikers zich voelen.”

Het stadsbestuur maakt zich sterk dat er bij de bevolking een groot draagvlak is voor de drastische uitbreiding van de zone 30. “We krijgen regelmatig e-mails van bewoners. Met de vraag wanneer hun straat zone 30 wordt. Mensen voelen dat het veiliger is en de buurt leefbaarder maakt, zeker voor kinderen.”

De gemeenteraad zet wellicht op maandag 7 oktober het licht op groen voor deze uitbreiding van zone 30. Eén dag later wordt gestart met het plaatsen van de verkeersborden. “Bij de ingang van een zone 30 komt telkens een groot verkeersbord. Op negentig plaatsen voorzien we ook op de grond thermoplast-aanduidingen”, zegt Marc Boogers. “Infrastructuurwerken in de straten komen er niet, maar bij elke heraanleg van een straat zullen we die voortaan zone 30-vriendelijk inrichten, zoals reeds in de Begijnendreef gebeurd is.”

Het plaatsen van de verkeersborden moet 28 oktober afgerond zijn. Van 29 oktober tot 19 november volgt dan een grote communicatie- en sensibiliseringscampagne. Nadien volgen boetes. “Eerst ligt de nadruk op sensibiliseren, zodat mensen tijd hebben om te wennen aan de nieuwe zones 30. Na de sensibilisering wordt er ook beboet. Want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, vinden er wel degelijk snelheidscontroles plaats in een zone 30. Bovenop de gewone snelheidscontroles zullen we iedere week één zone aan de politie doorgeven om extra te controleren.”