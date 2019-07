Turnhout viert Vlaamse feestdag zaterdag al: “Gratis festival met ambiancemuziek” Jef Van Nooten

11u40 9 Turnhout De stad Turnhout viert de Vlaamse feestdag dit jaar niet op 11 juli, maar al op zaterdag 6 juli. “We willen iedereen betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap”, zegt schepen Els Baeten (N-VA).

In het stadhuis vindt zaterdagnamiddag de officiële viering voor de Vlaamse feestdag plaats met muziek, enkele toespraken en een lezing over Vlaamse uitdagingen en opportuniteiten in onderwijs, onderzoek en innovatie. Een gratis festival met ambiancemuziek. Lokaal talent en grote namen uit de Vlaamse muziekwereld wisselen elkaar af. Onder meer De Romeo’s, Lindsay en Jo Vally maken er hun opwachting”, zegt schepen voor Evenementen Els Baeten. “Met de combinatie van het dieper gravende namiddaggedeelte en een groot publieksevenement laten we zien dat we iedereen willen betrekken bij het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De Nieuwe Kaai is een bijzonder sfeervolle locatie voor een zomers feest, we geloven dat veel volk daar graag naartoe zal komen.”