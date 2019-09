Turnhout verwelkomt Bevrijdingscolonne: “Als kind vaak bang geweest. Dat komt nu terug naar boven” Jef Van Nooten

10 september 2019

13u29 5 Turnhout Vele honderden mensen zakten dinsdag af naar de Grote Markt in Turnhout om de Bevrijdingscolonne te verwelkomen. De oorlogsvoertuigen hielden er een tijd halt. “Ik ben als kind vaak bang geweest. Nu ik dit zie, komen die herinneringen terug naar boven”, getuigt Alois Coolen (92).

Om de 75ste verjaardag van de Bevrijding van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, vormen de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute (WHI) samen een historische colonne. Die bestaat uit een eskadron met 20 moderne voertuigen van de Landcomponent en een eskadron met een 20-tal prachtig gerestaureerde en unieke WOII-voertuigen uit de collectie van het War Heritage Institute. Dinsdagmiddag hield de colonne een paar uur halt op de Grote Markt in Turnhout. Vele honderden bezoekers woonden de aankomst van de Bevrijdingscolonne bij. Niet alleen verscheidene scholen kwamen een kijkje nemen, ook heel wat senioren die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. “Ik kom kijken uit nostalgie”, vertelt Raoul Smeekens uit Vosselaar. “Ik ben 31 jaar bij het leger geweest, en heb in 1944 veel van zo’n voertuigen zien passeren bij ons in de straat. Het valt wel beetje tegen dat er veel moderne legervoertuigen in de colonne meerijden.”

Raoul Smeekens was 8 jaar op het moment van de bevrijding. “Het zien van deze colonne roept herinneringen op. Ik zie zo terug voor mij hoe de colonne bij ons passeerde richting Antwerpen. De Engelsen hebben toen bij ons in de straat overnacht, om de dag nadien hun weg voort te zetten”, zegt Raoul. “Ik ben heel blij dat hier veel scholen zijn en dat die kinderen geïnteresseerd en enthousiast reageren. Want ze mogen nooit vergeten wat er gebeurd is.”

Nog op de Grote Markt kwamen we Aloïs Coolen tegen. De 92-jarige Turnhoutenaar werd in zijn rolstoelen tussen de legervoertuigen geloodst. “Hopelijk komt zo’n oorlog nooit nog terug”, zegt hij bij het zien van de voertuigen. “Niet hier, maar nergens in de wereld. Ik verafschuw de oorlog. Ik ben als kind vaak bang geweest. In de zomermaanden stond ik elke nacht buiten in de donker achteraan in de tuin naar de bommenwerpers te luisteren die over de daken vlogen. Het mooiste moment was toen Mosquito-bommenwerpers op een middag hier laag over de kerk vlogen.”

De oudste bezoekster op de Grote Markt in Turnhout was misschien wel Maria Moonen (98). Zij zakte met haar zoon Pierre Beschuyt af om de Bevrijdingscolonne te aanschouwen. “Mijn man was een verzetsstrijder. Toe ik hoorde dat deze colonne naar Turnhout zou komen, wilde ik er absoluut bij zijn. Het is de laatste keer dat ik zoiets kan meemaken. Het is belangrijk dat hier zoveel mensen zijn. Iedereen moet beseffen hoeveel miserie de oorlog heeft veroorzaakt, en dat zoiets zich nooit meer mag herhalen.”