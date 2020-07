Turnhout verplicht mondmaskers in heel het centrum: “Onze cijfers zijn niet slecht en dat willen we graag zo houden” Wouter Demuynck

24 juli 2020

17u06 88 Turnhout In Turnhout zijn vanaf zaterdag mondmaskers verplicht voor alle personen vanaf 12 jaar die zich verplaatsen binnen de ring tot aan het kanaal, en op alle winkelparkings buiten de ring. Dat komt er dus op neer dat je in zowat het hele centrum een mondmasker moet dragen.

“De Turnhoutse cijfers zijn niet slecht en dat willen we graag zo houden door nu preventief in te grijpen. We willen het virus geen verdere kansen geven en we merken dat niet overal de afstand bewaard kan blijven”, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Daarom kiezen we voor een drastische, maar eenduidige aanpak: iedereen vanaf 12 jaar die zich verplaatst binnen de ring tot aan het kanaal en op alle winkelparkings buiten de ring draagt een mondmasker.”

Vier uitzonderingen

Er zijn vier uitzonderingen waarbij je geen mondmasker hoeft te dragen: wanneer je neerzit op een bank en afstand kunt bewaren, wanneer je in de auto zit, wanneer je al zittend iets eet of drinkt met afstand of in je bubbel of wanneer je om medische redenen geen masker kunt dragen.

De mondmaskerplicht binnen de ring en op alle winkelparkings buiten de ring gaat in vanaf zaterdag 25 juli. Er zal zowel sensibiliserend als verbaliserend opgetreden worden door stadsmedewerkers en de lokale politie.

“We kiezen voor het centrum binnen de ring omdat dit een historisch karakter heeft met smalle straten en smalle voetpaden waardoor de afstand niet altijd bewaard kan blijven. De woondensiteit is daar hoger dan in de omringende stadsdelen en we ontvangen vele bezoekers uit de regio in het centrum. Samen willen we zorgen voor een veilige stad, vergeet ook de andere maatregelen niet en gebruik het mondmasker correct”, besluit de burgemeester.