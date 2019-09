Turnhout Tigers voert actie voor ijs: “Maar stad kan zich geen borg stellen” Jef Van Nooten

25 september 2019

20u51 18 Turnhout Veertig leden en sympathisanten van ijshockeyclub Turnhout Tigers trokken woensdagavond naar het stadhuis. Daar debatteerde het stadsbestuur over de toekomst van de ijspiste in Turnhout. Het debat werd geen goednieuwsshow voor de ijssportclubs. Schepen van Sport Jan Van Otten benadrukte dat de stad geen borg kan staan om het financiële plaatje rond te krijgen.

Eind augustus bleek dat het huurcontract voor de tijdelijke ijspiste aan de Everdongenlaan niet werd verlengd. Een zoektocht naar een alternatieve locatie bleek tevergeefs. De 400 leden van de vier ijssportclubs in Turnhout moeten dus al zeker een jaar zonder ijspiste stellen. Alle hoop is nu gesteld op de geplande nieuwbouw op de Frac, waar een nieuw ijssportcentrum zou worden gebouwd. Maar het is niet zeker of de clubs de financiering voor die nieuwbouw rond zal krijgen.

De oppositie wilde weten wat het stadsbestuur de voorbije maanden gedaan heeft voor de ijssportclubs en wat de stad eventueel kan betekenen voor de nieuwbouw. In de raadzaal van de Grote Markt vond daarover woensdagavond een debat plaats. Veertig ijssportfanaten zakten voor de gelegenheid af naar het stadhuis. “Dit is een actie die in het leven is geroepen door de ouders. Zij hebben de bui zien hangen en wilden tot actie over gaan. Dit was een kans om ons te tonen, en het gemis om geen ijsbaan te hebben luister bij te zetten”, zegt Hans Van Accom van Turnhout Tigers. “Ook onze jeugd is aanwezig: zij missen de schaatsbaan enorm. Er zijn nog altijd leden die wachten om naar een andere club te gaan. Als er snel gestart kan worden met de definitieve ijsbaan, willen zij blijven. Want het hart van deze jongens ligt in Turnhout.”

Perspectief

Vanuit de oppositie namen Bart Voordeckers (Open VLD), Eric Vos (TIM) en Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) het woord. “Het is belangrijk dat er snel zicht is op een definitieve oplossing”, haalde Eric Vos aan. “Alleen als er perspectief is kunnen de clubs overleven. Dat hebben we bij de zwembadperikelen ook gezien met de zwemclubs.” Ook Voordeckers haalde aan dat de clubs de periode zonder ijs kunnen overbruggen. “Want als de clubs geen leden meer hebben, zal de nieuwe ijspiste nooit gebruikt worden. Dan moet niet eens gestart worden met de bouw.”

Schepen van Sport benadrukte dat het stadsbestuur momenteel weinig kan doen. Het is aan de sportclubs om de financiering rond te krijgen. Dan kan er vrijwel meteen gestart worden met de bouw van de nieuwe ijspiste. “We hebben als stad al heel veel gedaan voor de definitieve ijsbaan. “We hebben een erfpacht voor de Fraxc uitgewerkt, de vergunningen voor de bouw zijn afgeleverd, en we hebben de clubs geholpen om een dossier uit te werken om een subsidie van ruim 1 miljoen te krijgen. Het enige dat we niet kunnen doen is ons een borg stellen.”

Ondersteuning

De stad wil zich geen borg stellen omdat dit ook voor andere sportclubs nooit is gebeurd. “Maar ten opzichte van andere sportdossiers overstijgt dit het clubgebeuren”, merkte Eric Vos op. “Omdat de ijspiste ook gebruikt kan worden door particuliere schaatsers en scholen. Er zijn dus argumenten om toch een ondersteuning te overwegen.”