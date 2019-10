Turnhout staat voor een raadsel: wie steelt paaltjes in Kwakkelstraat... en bracht zelfs een gestolen paaltje terug?

Turnhout

De stad Turnhout is in de ban van een paaltjesdief. Sinds de knip die in de Kwakkelstraat werd ingevoerd, verdwijnt om de haverklap één van de paaltjes zodat auto’s er toch door kunnen rijden. Het mysterie werd dinsdagochtend nog een beetje groter toen bleek dat één van de eerder gestolen paaltje ‘s nachts was teruggebracht door de dief. De politie start een onderzoek. Mogelijk komt er camerabewaking aan de paaltjes.