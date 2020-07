Turnhout lokt picknickers: 100 banken op idyllische locaties en manden vol lekkers bij dertien horecazaken. “Mooie zomer maken we zelf” Toon Verheijen

16u10 36 Turnhout De stad Turnhout en dertien horecazaken slaan de handen in elkaar om deze zomer het picknicken te promoten. De stad plaatst op het hele grondgebied nieuwe banken en de horecazaken stellen een picknickmand samen. “Het wordt misschien een vreemde zomer, maar wel eentje die we zelf mooi kunnen maken, met kleine gelukjes zoals gaan picknicken’, glimlacht schepen van Wegen- en Groenbeheer Marc Boogers (Groen).

Heel wat gezinnen kiezen deze zomer bewust voor een vakantie in eigen land. En picknicken is nu net één ding dat je perfect kan doen met het in acht nemen van alle maatregelen rond corona. “Samen iets eten, samen iets drinken: dat zijn de momenten waar we allemaal wel van kunnen genieten”, zegt schepen Marc Boogers. “En daar willen we als stad ook op inzetten. Daarom gaan we verspreid over ons hele grondgebied nieuwe picknickbanken plaatsen. Die komen langs fiets- en wandelroutes, maar even goed op minder bekende plekjes in onze stad. Zo gaan we er zeker eentje plaatsen aan de waterspeeltuin aan de Heizijdse Velden.”

Seuzzie

Met het plaatsen van de banken, hoopt het stadsbestuur ook dat mensen op ontdekking gaan in eigen stad. “We hebben nog heel wat kleine en verborgen stadspaden en groene zones die mensen nog lang niet allemaal kennen. We gaan de banken allemaal verzamelen op een picknickplan en daar zetten we ook suggesties op voor bijvoorbeeld wandelingen en info over fietslussen. Tegen 11 juli moeten de meeste banken op hun plaats staan. Het gaat om verschillende types van banken. Naast de klassieke picknickbanken zijn er ook kleinere modellen voor kinderen én exemplaren met een ingekorte zitbank, zodat er ruimte is voor rolstoelgebruikers om aan te schuiven. In totaal staan er 94 standaardbanken, 15 kinderbanken en 10 banken voor mindervaliden. Daarnaast hebben we er ook aan gedacht om een 30-tal plekken in te richten om te picknicken op een deken. Echte Turnhoutse seuzzies zijn binnenkort verkrijgbaar bij Toerisme & UiT op de Grote Markt. Tegen betaling, welteverstaan. De Binken hebben weliswaar de reputatie seuzziepikkers te zijn, maar voor deze unieke exemplaren gaan we hen toch een kleine vergoeding vragen.”

Horeca

Wie zichzelf extra wil trakteren, pakt niet zelf een picknickmand in. “Dertien Turnhoutse horecazaken bedachten een picknickaanbod en misschien volgen er nog andere zaken”, zegt schepen Els Baeten (N-VA). “Na een moeilijk voorjaar doen zij extra hun best om van de zomer een succes te maken.” De deelnemenden zaken zijn Eeden, Bon Petit, Kaailekker, Panachée, Amu, Begijnhof 65, Veldekenshof, Klein Engelandhoeve, Puerto Club, Café Chaos-Lusthof, Turnhout City Hotel, Aroma en Henri’s.

Kampeerauto’s

Naast het picknickaanbod zorgt de stad overigens ook voor plaatsen voor kampeerauto’s aan de rand van de stad. “Eind april werd al duidelijk dat de verkoop van kampeerauto’s steeg. Al die mensen die een bestemming zoeken dicht bij huis, proberen we naar onze regio te halen. En om hen ook hier te kunnen houden, stellen we aan de stadsrand ruimte ter beschikking. We richten Parking Stadspark en Parking Hertoginnendal deels in als kampeerruimte voor campers. Toeristen die langer blijven, zijn extra klanten voor onze horeca en handelaars.’