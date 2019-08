Turnhout is bij snelste groeiers van Vlaanderen: “Waakzaam zijn voor leefbaarheid van de stad” Jef Van Nooten

15 augustus 2019

De stad Turnhout heeft de kaap van 45.000 inwoners bereikt. De stad is daarmee één van de twee snelst groeiende centrumsteden in Vlaanderen. En ook de toekomst oogt mooi voor het bevolkingsaantal van Turnhout. Met woonprojecten zoals de Heizijdse Velden verwacht het stadsbestuur snel aan 50.000 inwoners te zitten. "We moeten wel waakzaam zijn voor de leefbaarheid van de stad", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

Marijn Van Lommel en Elke De Canne vestigden zich een paar weken geleden samen met hun drie kinderen in Zevendonk. Eén van hen was daarmee de 45.000ste inwoner van de stad. Het gezin werd woensdagavond verrast met een geschenkmand vol Turnhoutse producten.

Samen met Roeselare

Marijn en Elke zijn lang niet de enige inwoners die recent naar de stad zijn komen wonen. Door een stijgend aantal geboortes en inwijkelingen is Turnhout samen met Roeselare de snelst groeiende centrumstad van Vlaanderen. “Twintig jaar geleden moesten we Antwerpen en Gent nog laten voorgaan, maar in de laatste tien jaar blijven zelfs die twee grootsteden achter ons. In Turnhout bedraagt de groei dit jaar tot nu toe 9,6%, in Antwerpen is dat 8,8% en in Gent 7,7%”, zegt Paul Van Miert.

Turnhout is niet alleen één van sterkst groeiende centrumsteden, ook binnen het arrondissement heeft de stad een opvallend sterke aantrekkingskracht. Van de 27 gemeenten in het arrondissement groeide de laatste 10 jaar alleen Baarle-Hertog procentueel gezien sneller. “De laatste jaren zijn er veel woonuitbreidingen geweest in de stad. Aan de westzijde hebben nieuwe verkavelingen zoals Meuletiende en de Melkhoek een invloed gehad op de bevolkingsgroei, aan de westkant speelt Niefhout een rol.”

Terugkomers

Het stadsbestuur is niet alleen blij dat veel mensen voor Turnhout kiezen, maar is ook trots dat een deel van de nieuwe inwoners ‘terugkomers’ zijn. “Dat drukt uit dat er vertrouwen bestaat in onze stad.” Ook de 45.000ste inwoner is zo’n terugkomer. “Ik heb vier jaar in Beerse gewoond, maar ben terug naar Turnhout gekomen”, zegt Marijn Van Lommel. “Omdat een stad toch iets meer te bieden heeft. Wij vinden het hier heel leuk om te wonen. Turnhout is een bloeiende stad met veel projecten, waar veel dingen worden georganiseerd. Voor onze kindjes is ook het zwembad een grote troef. We hebben hier onze plaats gevonden om gelukkig oud te worden.”

50.000

De kaap van 45.000 inwoners is geen eindpunt voor Turnhout. De stad verwacht snel de kaap van 50.000 inwoners te bereiken. Vooral in het noorden ziet het stadsbestuur nog een grote groeipool. “Aan Heizijdse Velden worden op termijn duizend woningen ontwikkeld. Dat gebied heeft dus nog veel potentieel om nieuwe bewoners aan te trekken. Daarnaast is er de bijkomende woongelegenheid op Turnova, komen er nog woonblokken bij aan de Nieuwe Kaai... Het kan dus snel naar 50.000 gaan voor Turnhout”, aldus Paul Van Miert. “Door de snelle groei is het belangrijk dat we als bestuur waakzaam zijn voor de leefbaarheid van de stad. Daar proberen we met dit college echt een punt van te maken.”

Uit de Stadsmonitor is de laatste jaren gebleken dat Turnhout vaak slecht scoorde, bijvoorbeeld op vlak van tevredenheid van de inwoners. Toch is burgemeester Van Miert hoopvol. “We horen vaak de ontevreden stemmen, en dat mag natuurlijk. Verbeteren kan en moet altijd. Maar we vergeten daarbij misschien te vaak dat een heel grote meerderheid van de binken (inwoners van Turnhout, red.) van plan is om hier te blijven. Volgens de meest recente Stadsmonitor wil 88% van de Turnhoutenaren in de stad blijven wonen. Als zij ook wat vaker van zich laten horen, dan kunnen we allemaal samen verder bouwen aan een steeds betere stad.”