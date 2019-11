Turnhout investeert ruim 100 miljoen euro: blikvangers zijn nieuwe sporthal en armoedebestrijding Jef Van Nooten

27 november 2019

20u35 6 Turnhout Het stadsbestuur van Turnhout wil deze legislatuur meer dan 100 miljoen euro investeren. Ze doet dat zonder de belastingen te verhogen. Eén van de opvallendste investeringen is de bouw van een nieuwe sporthal van 8 miljoen euro. Voor het overige wil Turnhout ook heel hard inzetten op armoedebestrijding in de stad.

Het Turnhoutse schepencollege heeft woensdagavond haar meerjarenplanning voorgesteld. Het investeringsbudget voor de komende zes jaren stijgt tot meer dan 100 miljoen euro. “Er zal de komende jaren sterk geïnvesteerd worden in Turnhout. We werven ook vijftien nieuwe personeelsleden aan om de speerpunten uit het meerjarenplan te helpen realiseren. Deze extra uitgaven doen we zonder de belastingen te verhogen of te besparen op de toelagen aan verenigingen”, belooft burgemeester Paul Van Miert. “Het meerjarenplan van de vorige legislatuur stond vooral in het teken van besparingen. Deze legislatuur staat het in teken van investeringen en het aanpakken van problemen die zich stellen in Turnhout”, voegt schepen van Financiën Francis Stijnen daar aan toe.

Nieuwe sporthal

De stad investeert 1,5 miljoen euro in het aanpassen van de stadsgebouwen. Zo kan de dienstverlening verbeterd worden. Een andere belangrijk project is de bouw van een nieuwe stedelijke sporthal. Kostprijs: 8 miljoen euro. “Sporten is gezond en brengt mensen bij elkaar. De volgende zes jaren investeren we daarom sterk in kwaliteitsvolle publieke sportinfrastructuur”, zegt sportschepen Jan Van Otten. “Dé blikvanger wordt ongetwijfeld de nieuwe stedelijke sporthal waar zowel clubs, niet-clubgebonden sporters als de leerlingen van de Sport- & Handelsschool terecht kunnen. Hiervoor trekken we 8 miljoen euro uit. Daarnaast krijgt de Sporthoeve (in de volksmond beter bekend als de Leemshoeve, red.) bijkomende verlichting en nieuwe kleedkamers, en wordt budget voorzien voor de aanleg van sportterreinen op Waterheide in Schorvoort.” De locatie en de timing voor de nieuwe sporthal ligt nog niet definitief vast.

Armoedebestrijding

In het meerjarenplan springt ook de focus op armoedebestrijding in het oog. De armoedecijfers zijn dramatisch in Turnhout. Het stadsbestuur maakt er daarom een prioriteit van. “Een prioriteit waarmee we niet te lang wilden wachten. Daarom werd begin dit jaar al een ‘regisseur armoedebeleid’ aangenomen die de kracht en expertise van de lokale welzijnsorganisaties bundelt om samen aan concrete oplossingen voor mensen in armoede te werken. Nieuw is dat die regisseur een fonds van 100.000 euro per jaar in de strijd kan werpen om vernieuwende antwoorden te realiseren”, zegt schepen Kelly Verheyen. “Samen met de 400.000 euro aan jaarlijkse toelagen aan de welzijnspartners, maakt dot dat we per jaar 500.000 euro investeren in armoedebestrijding.”

Om de meest kwetsbare inwoners te bereiken, werft de stad vijf zogenaamde ‘outreachers’ aan. “Omdat voor de meest kwetsbare inwoners zelfs de drempel naar het nieuwe Welzijnsonthaal in de Stationstraat nog als hoog wordt ervaren, zullen welzijnswerkers nog vaker naar die doelgroep toestappen en hen zelf aanspreken. Zo krijgen ze sneller de hulp waar ze nood aan hebben”, aldus nog Kelly Verheyen.

Uitbreiding basisschool Parkwijk

De stad investeert ook in stedelijk onderwijs. Zo wordt er aan een uitbreiding van de stedelijke basisschool Parkwijk gedacht. “We bekijken of we de buurtkerk van de Parkwijk kunnen gebruiken als uitbreiding van de school. Bijvoorbeeld als kleuterschool of een turnzaal en enkele klassen”, zegt schepen voor Onderwijs Marc Boogers.