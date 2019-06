Turnhout heeft voortaan ook eigen rooftop bar: “De beleving in Moyo vind je nergens anders” Jef Van Nooten

29 juni 2019

08u22 68 Turnhout In grootsteden zijn ze al langer een trend. Maar voortaan heeft ook Turnhout een rooftop bar. De eigenaars van Miraneau aan de Koningin Elisabethlei openden zaterdag Moyo, een cocktailbar op het dak van het restaurant. “We willen hier een beleving creëren die je nergens anders in Turnhout vindt”, zegt Dominique Segers. Het uitzicht op het kanaal Dessel-Schoten is alvast een troef.

Dominique Segers opende restaurant Miraneau ruim drie jaar geleden. Al die tijd bleef de bovenverdieping en het dakterras ongebruikt. Tot nu. Samen met Shirley Cynsmans opende hij zaterdag Moyo, de eerste rooftop bar in Turnhout. Moyo heeft dezelfde eigenaars als Miraneau, maar staat volledig op zichzelf met een totaal ander concept. “Om Miraneau binnen te gaan, loop je rechtdoor aan de hoofdingang. Voor Moyo neem je rechts de trap naar boven”, vertelt Dominique Segers. “Waarom we hier mee starten? We hadden kriebels om nog iets te doen. Het is wel een lastminutebeslissing. Pas in mei hebben we gezegd dat we een rooftop bar zouden bouwen. Daarna was het alle hens aan dek en zijn we meteen gestart om alles op tijd klaar te krijgen. De ruimte werd de voorbije jaren nog niet gebruikt omdat we eerste onze focus op Miraneau wilden leggen zodat het restaurant zou uitgroeien tot een gevestigde waarde. Nu vonden we het leuk om daar een vervolg aan te bouwen.”

Buitenkeuken

Het dakterras biedt plaats aan 80 mensen. Er is ook een buitenkeuken geplaatst. Dieter Leys maakt er ‘bar bites’. De voorbije zeven jaar werkte hij als kok in De Pastorie in Lichtaart. “We willen hier iets anders brengen dan wat Turnhout momenteel te bieden heeft. Een beleving die je nergens anders vindt. Cocktails, bar bites, een prachtig uitzicht, … ”, belooft Dominique Segers.

Het concept van de rooftop bar komt het best tot zijn recht bij mooi zomerweer. “Maar we hebben het geluk dat we hierboven ook binnen een bar hebben met dezelfde capaciteit als het dakterras. Dus wanneer het begint te regenen, kunnen mensen binnen schuilen.”

Wisselwerking

Hoewel het twee aparte zaken zijn met een ander concept, gelooft Dominique Segers dat beide zaken elkaar kunnen versterken. “We hebben het altijd lastig gevonden om klanten naar huis te sturen omdat er geen plaats meer is. Met Moyo kunnen we inspelen op dat probleem. Klanten kunnen eerst boven op het dakterras een aperitief drinken in afwachting dat er een tafel vrij komt. Of andersom: wanneer mensen klaar zijn met eten, kunnen ze boven nog een cocktail gaan drinken. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen beide zaken.”

Moyo is open van donderdag tot maandag, van 16 uur tot middernacht. Op zondag opent de rooftop bar al om 14 uur. Op weekenddagen komt er een deejay.