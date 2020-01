Tuincentrum Pelckmans ontsnapt aan schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro Jef Van Nooten

07 januari 2020

17u26 5 Turnhout Tuincentrum Pelckmans uit Turnhout ontsnapt aan een schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro. Twee concurrerende tuincentra uit Turnhout en Olen hebben die claim ingediend, maar die vordering is volgens de rechtbank onontvankelijk.

Pelckmans was jarenlang zonevreemd aan Heiseneinde in Merksplas gevestigd. Pelckmans baatte er zijn tuincentrum uit zonder over de nodige bouw- en socio-economische vergunningen te beschikken. Het tuincentrum werd hiervoor al in 2010 veroordeeld. Het tuincentrum was op dat moment al verhuisd naar de Parklaan in Turnhout.

Vele jaren later boog de rechtbank in Turnhout zich enkele weken geleden over de burgerlijke procedure. Tuincentra Marechal uit Turnhout en Intratuin uit Olen, dat tegenwoordig Oh Green heet, vroegen samen een schadevergoeding van meer dan 1 miljoen euro. “Elke bloem die deze illegale winkel verkocht, kon niet meer verkocht worden in onze tuincentra”, klonk het bij Intratuin en Marechal.

Tuincentrum Pelckmans was niet van plan de schadevergoeding zomaar op te hoesten. “Want de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”, pleitte meester Philipsen namens Pelckmans. “ Intratuin bijvoorbeeld heeft in 2011 een regularisatieaanvraag ingediend en die in 2012 ook bekomen. Dat is het bewijs dat men voordien ook zelf niet over alle nodige vergunningen beschikte. De extra omzet die ze zonder Pelckmans zouden gehad hebben, zouden ze zelf gegenereerd hebben in een illegale vestiging.”

De rechtbank besliste dinsdag dat de vordering van Intratuin en Marechal onontvankelijk is. Pelckmans moet dus geen schadevergoeding betalen.