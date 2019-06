TT Kempen zal talenten klaarstomen in nieuwe tafeltennishal op FRAC Jef Van Nooten

19u04 6 Turnhout Tafeltennisclub TTK Turnhout gaat samen met opleidingscentrum TT Kempen een gloednieuwe tafeltennishal bouwen op de FRAC. Pieter Geerts uit Merksplas zal in de nieuwe zaal een professionele begeleiding geven aan Kempense tafeltennissers.

Professioneel tafeltenniscoach Pieter Geerts uit Merksplas stopt als trainer voor de nationale bond. Hij startte een eigen opleidingscentrum om talenten op een professionele manier naar de top te begeleiden. Daarvoor bouwt hij samen met TTK Turnhout een nieuwe tafeltenniszaal naast het huidige lokaal van TTK Turnhout. In de nieuwe zaal in Turnhout zullen vier tafels staan.

Daarmee groeit TTK Turnhout van zes naar tien tafels. “Samen met een team gediplomeerde jeugdtrainers begeleid ik de verschillende clubs in de Kempen naar grotere successen”, zegt Pieter Geerts. “Op dit moment doen we dat nog in de clubs zelf, maar het is vaak zoeken naar goeie momenten waarop we over de zalen kunnen beschikken. Daarom zochten we naar een eigen zaal en die vonden we in een samenwerking met TTK Turnhout. Samen bouwen we een nieuwe zaal naast hun huidige clublokaal op de domeinen van de FRAC in Turnhout. Het is de perfecte uitvalsbasis om jeugdspelers van zowel Turnhout als van de omliggende clubs op een professionele, gezonde manier te begeleiden.”

Ook volwassenen

TT Kempen kan over het lokaal beschikken op de avonden dat TTK Turnhout er geen wedstrijden of trainingen heeft. Naast groepstrainingen en individuele sessies voor jeugdspelers, komt er ook een aanbod voor volwassen spelers die hun niveau nog wat willen opkrikken. “TT Kempen blijft ook in de verschillende clubs zelf individuele training geven aan talentvolle spelers, maar de nieuwe zaal in Turnhout moet onze uitvalsbasis om de Kempen nog meer op de tafeltenniskaart te zetten en onze sport in de regio nog meer te laten groeien. De zaal zou klaar moeten zijn in het voorjaar van 2020.”

Tafeltennis zit momenteel in de lift in de Kempen. De zes grootste clubs tellen samen 543 leden: Turnhout (106), Gierle (113), Geel (131), Merksplas (110), Rijkevorsel (47) en Wechelderzande (36).

Daarnaast zijn er ook nog enkele kleinere clubs.