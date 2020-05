Truckrun slaat een jaar over: “Maar giften van sponsors zijn zeer welkom” Jef Van Nooten

09 mei 2020

20u35 0 Turnhout Het evenement ‘Truckers voor Kinderen’ neemt een jaar pauze. Door de coronacrisis is de volgende editie pas op 28 en 29 mei 2021.

Normaal zou de truckrun in Turnhout dit jaar op 5 en 6 juni plaatsvinden. Een uitstel naar het najaar komt er niet. De organisatoren beslisten om het evenement ineens te verplaatsen tot 28 en 29 mei volgend jaar. “Ondertussen doet Truckers voor Kinderen wel een oproep aan de talrijke en gulle sponsors. Wie al wat opzij had gezet om de deelnemers te verrassen, kan dat aan de organisatie laten weten”, klinkt het. “We komen dat dan graag bij jullie ophalen, zodat wij de bewoners van de instellingen waarvoor we elk jaar deze manifestatie houden toch iets kunnen geven. Die bewoners zijn allemaal heel hard getroffen door de coronacrisis en tegelijk kijken die ook elk jaar erg uit naar deze truckrun.”