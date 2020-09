Trouwzaal geeft raadsleden extra ruimte tijdens eerste fysieke gemeenteraad in zes maanden Jef Van Nooten

14 september 2020

19u58 0 Turnhout Voor het eerst in zes maanden vond er maandagavond opnieuw een gemeenteraadszitting plaats in het Stadhuis van Turnhout. De raadsleden zaten voor de gelegenheid verder uit elkaar en slechts twintig bezoekers mochten de vergadering bijwonen.

Het was van maart geleden dat er een fysieke gemeenteraad plaatsvond in Turnhout. Sindsdien verliepen de vergaderingen van de gemeenteraad digitaal. Maandagavond kwam daar terug verandering in. “We hebben daarvoor een draaiboek opgemaakt”, zegt burgemeester Paul Van Miert. “Door de wand tussen de raadzaal en de trouwzaal open te zetten, creëren we extra ruimte. De afstand van anderhalve meter tussen de raadsleden kan zo worden gegarandeerd. We kunnen zelfs nog op een veilige manier plaatsmaken voor publiek, al moeten we het aantal bezoekers wel beperken tot 20.”

De gemeenteraadsleden zaten niet in de vertrouwde opstelling, maar in vier verschillende rijen.