Trio dringt woning binnen: ze eisen 80.000 euro en stichten brand Jef Van Nooten

25 september 2020

17u05 2 Turnhout De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding van drie mannen bevestigd die maandagavond een woning aan de Steenweg op Gierle in Turnhout zijn binnengevallen. Ze eisten 80.000 euro van de bewoners en stichtten brand.

De brandweer in Turnhout werd maandagavond opgeroepen voor een brand aan de Steenweg op Gierle in Turnhout, tegenover fitnesscenter Basic-Fit. De brand bleek te zijn aangestoken door drie mannen die de woning waren binnengedrongen.

Cash geld

“We hebben maandagavond drie mannen opgepakt. Twee van hen waren kort voordien een huis aan de Steenweg op Gierle binnengevallen en eisten van de bewoners meer dan 80.000 euro cash geld”, vertelt een woordvoerder van de politie. “De twee verdachten verklaarden dat ze door een opdrachtgever naar de Steenweg op Gierle waren gestuurd om daar op het opgegeven adres een aanzienlijke geldsom te gaan opeisen voor verbouwingswerken die enkele jaren geleden waren uitgevoerd, maar nog niet zouden zijn betaald.”

Kledingstuk

De bewoners weigerden het geld te betalen. Daarom dook even later ook de opdrachtgever op. De man vervoegde het tweetal. “Hij stak een kledingstuk in brand en gooide het op de grond, tot vlakbij de buitendeur. Het vuur kon gelukkig snel worden gedoofd”, aldus nog de politie.

Speurhond

De gealarmeerde politie kon nog één verdachte arresteren in de woning. Een tweede man werd bij de kraag gevat in de tuin van de woning. “Een derde verdachte werd later op de avond bij een zoekactie met een speurhond aangetroffen.”

Enkelband

Het drietal verscheen dinsdag voor de onderzoeksrechter. Die besliste om hen aan te houden onder elektronisch toezicht. De raadkamer in Turnhout bevestigde vrijdag de aanhouding via enkelband.