Transport via Kempense kanalen stijgt sterk: “16.432 vrachtwagens minder in één jaar tijd” Jef Van Nooten

12 maart 2020

11u55 34 Turnhout De Kempense kanalen worden alsmaar meer gebruikt voor goederenvervoer. Uit cijfers die Vlaams parlementslid Hannes Anaf (sp.a) opvroeg, blijkt dat er vorig jaar een stijging was van bijna 8,5% in het vervoerde tonnagevolume op de Kempense kanalen. “Dat betekent dus 16.432 vrachtwagens minder op één jaar tijd”, zegt Hannes Anaf.

Vlaams parlementslid Hannes Anaf uit Turnhout stelde een parlementaire vraag aan de minister van Mobiliteit omtrent het goederenvervoer over het Kempense kanalennet. Daaruit blijkt dat dit vervoerstype in de lift zit. “In de laatste vijf jaar zien we een stijging van 16% in het vervoerde tonnagevolume op de Kempense kanalen,” zegt Anaf. “In 2019 is er sprake van een groei van bijna 8,5% tegenover 2018: van 4.871.295 ton naar 5.282.088 ton. Dat is voor een groot deel de verdienste van meer activiteit op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.”

CO2-uitstoot

Als je een gemiddelde neemt van 25 ton per vrachtwagen, betekent dat dus 16.432 vrachtwagens minder in 2019 ten opzichte van 2018. Hanas Anaf juicht deze evolutie toe. “Deze evolutie heeft een positief milieu-effect. Een gemiddeld binnenschip vervoert immers een equivalent van zestig vrachtwagens, wat de drukte op onze overvolle wegen mee ontlast. De CO2-uitstoot van de binnenvaart ligt ook 60% lager dan bij wegverkeer”, aldus Anaf. “Bovendien is het inzetten op alternatieve transportmodi, ook voor goederentransport, zeer belangrijk en onontbeerlijk om de modal shift van wegtransport naar andere alternatieven ook effectief te verwezenlijken.”

Kaaimuren

Het ziet er trouwens naar uit dat de stijging zich nog verder zal zetten. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters belooft immers om verder te investeren in het Kempense kanalennet. “De Vlaamse Waterweg zal onder meer investeren in de bouw van kaaimuren op de Kempense kanalen, alsook in het op afstand bedienen van sluizen en beweegbare bruggen”, weet Hanes Anaf.

Verhoogd

Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de modernisering van het Albertkanaal. “De minister bevestigt dat tegen 2022 alle bruggen van het Albertkanaal verhoogd zijn en alle sluizen vanop afstand bediend zullen kunnen worden en 24/7 operationeel zullen zijn. Dat is het sluitstuk van jarenlange investeringen, die nu echt zullen kunnen renderen”, besluit Anaf, “Via deze investeringen wordt verwacht dat de goederentrafiek over het Albertkanaal verder zal toenemen, hetgeen ook een verdere toename van de goederentrafiek op de Kempense kanalen zou moeten genereren, aangezien de Kempense kanalen als aan- en afvoerroutes van het Albertkanaal fungeren.”

Sensibiliseren

Hanes Anaf roept de minister op om blijvend en versterkt in te zetten op het verder sensibiliseren van de bedrijven om gebruik te maken van het Kempense kanalennet en het Albertkanaal: “De economische en maatschappelijke winsten hebben op dit vlak hun top zeker nog niet bereikt.”