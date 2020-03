Trajectcontrole draait terug op volle toeren: aantal boetes stijgt van 3.124 naar 22.769 in één jaar tijd Jef Van Nooten

02 maart 2020

10u56 37 Turnhout De politie van regio Turnhout heeft vorig jaar maar liefst 22.769 processen-verbaal opgesteld op basis van trajectcontrole. Dat zijn er ruim zeven keer meer dan de 3.124 pv’s in 2018. “Trajectcontrole was toen op veel plaatsen onmogelijk omdat de camera’s tot op de draad versleten waren. Maar de sites zijn nadien systematisch vervangen”, zegt korpschef Roger Leys.

De trajectcontroles in de zeven gemeenten van politie regio Turnhout draaien weer op volle toeren. De politie in Turnhout was pionier op vlak van nummerplaatlezers en trajectcontroles. Reeds tien jaar geleden, in januari 2010, rolden de eerste pv’s uit de printer. Maar de camera’s om de nummerplaten van auto’s te lezen, zijn geen eeuwig leven beschoren. Steeds meer camera’s gaven de geest, met erg weinig processen-verbaal tot gevolg.

Versleten

De politiezone heeft in principe twintig trajecten waar de gemiddelde snelheid wordt gemeten, maar in 2018 waren zoveel camera’s buiten werking dat er amper 3.124 pv’s via trajectcontrole werden uitgeschreven. “Veel sites waren tot op de draad versleten, met heel veel uitval tot gevolg”, vertelt korpschef Roger Leus. “Als de camera’s uitvallen, kan je uiteraard geen vaststellingen doen. Dat vertaalt zich in de iets meer dan 3.000 vaststellingen in 2018.”

In 2018 en 2019 werden de camera’s van zo’n 28 sites vervangen. Veel van de sites die vernieuwd zijn, worden gebruikt voor trajectcontrole. “Op een of twee trajecten na, zijn nu alle trajecten terug operationeel. Dat vertaalt zich in een veel groter aantal inbreuken in 2019. Alleen de camera’s aan de Turnhoutseweg in Beerse en Leiseinde in Turnhout moeten nu nog vervangen worden.”

Actief

Resultaat van de nieuwe camera’s: 22.769 processen-verbaal in 2019, meer dan een zevenvoud van het aantal pv’s het jaar voordien. Dat aantal zal mogelijk nog verder oplopen in 2020 wanneer ook de laatste trajectcontroles opnieuw actief worden. Mogelijk komen er ook nog een paar trajecten bij. “Er zijn nog een paar nieuwe behoeften. Die gaan we dit voorjaar inventariseren en op het politiecollege brengen.”

Verkeerslichten

De meest actieve trajectcontrole blijkt die op de Parklaan (Ring) in Turnhout. Op dat traject liepen vorig jaar 4.930 bestuurders tegen de lamp. Ook op andere plaatsen van de Ring werden veel bestuurders betrapt op een te hoge gemiddelde snelheid: 2.463 pv’s voor het traject op de Nassaulaan en 1.500 pv’s voor de Kempenlaan. De veronderstelling bij veel mensen dat trajectcontroles op de Ring geen nut hebben door de verkeerslichten, klopt dus niet. “De cijfers tonen aan dat het wel degelijk nut heeft”, zegt Roger Leys. “Als je op een traject voor het rode licht staat, zal je inderdaad niet geflitst worden. Maar er zijn ook momenten dat het licht op groen staat. En dan zien we wel heel wat vaststellingen van overdreven snelheid op de Ring.”