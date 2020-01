Trainingsgroep voor Dodentocht wordt wandelclub: “Al 25 leden en we blijven groeien” Toon Verheijen

13 januari 2020

12u46 0 Turnhout Wat vorig jaar startte als een trainingsgroepje voor de Dodentocht in Bornem, is uitgegroeid tot een echte wandelclub. Team Kempen, zoals de vereniging heet, telt al 25 leden. “En we gaan zeker nog groeien”, zegt Kurt Persegael.

Zeker op zonnige dagen, ook in de herfst of de winter, zie je overal in de Kempen flink wat wandelaars opduiken. Fervente wandelaars die voor de lange afstanden gaan, maar net zo goed gezinnen die kiezen voor de korte afstandjes maar toch even buiten willen zijn.

Sinds kort is er in Turnhout opnieuw een echte wandelclub nadat de Algemene Wandelsport Vereniging Turnhout er jaren geleden mee ophield te bestaan. “We zijn vorig jaar met een groepje geregeld gaan wandelen met het oog op de Dodentocht”, zegt mede-initiatiefnemer Kurt Persegael. “We deden dat omdat er geen wandelclub meer was in onze stad. Best jammer, zeker als je weet dat hier ooit zelfs nog de legendarische Tijltocht, ook honderd kilometer, werd georganiseerd.”

We misten een echte wandelclub en daarom hebben we er nu zelf maar een opgericht Kurt Persegael

Team Kempen

Het groepje van 10 initiatiefnemers is ondertussen al uitgegroeid tot een vereniging met 25 leden. “We organiseren voorlopig om de twee weken een begeleide wandeling van zo’n twintig kilometer op zondag”, zegt Kurt Persegael. “Maar als lid ben je absoluut niet verplicht om daaraan deel te nemen. We weten immers ook dat lang niet iedereen zomaar die zondagmorgen kan vrijmaken. Als er wandelaars zijn die zich willen aansluiten en op andere momenten tochten willen organiseren: nog méér welkom (lacht). Wie lid wordt, is meteen verzekerd tijdens individuele of groepswandelingen.”

Groeien

De bedoeling is dat Team Kempen naast de wandelingen van 20 kilometer ook langere en kortere wandelingen gaat uitstippelen. Omdat de club ook officieel is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen, zijn er plannen om dit najaar een grote wandeling te organiseren.

“Die zijn we nog volop aan het uitstippelen en we moeten ook nog een originele naam bedenken”, zegt Persegael. “Maar de bedoeling is inderdaad om de deelnemers uit een hele reeks afstanden te kunnen laten kiezen en de streek rond Turnhout in te trekken. En voor één van de volgende jaren hebben we nog grootsere plannen, maar dat houden we nog even voor onszelf (knipoogt).”

Meer info bij Kurt Persegael op 0486.19.65.70 of wandel@teamkempen.be. Het lidgeld bedraagt 15 euro.