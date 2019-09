Topchef gooit roer om: Amu heropent als Food & Wine Bar Jef Van Nooten

06 september 2019

16u10 0 Turnhout Twee maanden lang hebben klanten het zonder de kookkunsten van Marjanne Moonen moeten stellen. Maar zaterdag opent Amu opnieuw de deuren. Niet als het restaurant zoals we dat 6,5 jaar gekend hebben, maar als ‘Amu Food & Wine Bar’. “Ik wilde niet tot aan mijn pensioen achter in de keuken staan. Met dit concept heb ik veel meer interactie met de gasten”, vertelt Marjanne Moonen.

De voorbije 6,5 jaar heeft Marjanne Moonen het beste van zichzelf gegeven in restaurant Amu in de Patersstraat in Turnhout. Met succes, want ze scoorde 13 op 20 in de culinaire gids Gault&Millau en kreeg een Bib Gourmand van Michelin. Zaterdag begint Marjanne aan een nieuwe uitdaging. Na twee maanden verbouwingswerken opent ze in hetzelfde pand ‘Amu Food & Wine Bar’. “Wie binnen komt, zal de zaak nog amper herkennen. Waar vroeger de bar was, hebben we nu een open keuken gebouwd. Rechts achteraan waar een ronde tafel stond, hebben we nu een nieuwe bar geplaatst. Behalve gewone tafels, hebben we nu ook lage tafels met zeteltjes. Zelfs de gevel is vernieuwd. Die is van oranje in zwart veranderd.”

Marjanne Moonen gooide het concept van Amu volledig om om meet contact te hebben met de klanten. “Ik stond altijd achteraan in de keuken, zonder contact met de gasten. Dat wilde ik niet tot aan mijn pensioen blijven doen”, zegt Marjanne. “Met dit nieuwe concept creëren we een veel lossere sfeer. De open keuken is nu prominent in de zaak aanwezig, waardoor ik dichter bij de klanten sta en er veel meer interactie zal zijn.”

In de Food & Wine Bar werkt Marjanne voort op de ‘Amukes’ die populair waren in het restaurant. Die kunnen per stuk besteld worden, of in een menu met zes of tien Amukes. “Amukes zijn kleine culinaire gerechtjes. Dat vind ik veel leuker om te maken dan grote borden. Het presenteert mooier. We serveren het allemaal op aparte bordjes. Het zijn dus geen tapas of foodsharing. Door ook een menu van Amukes aan te bieden, kunnen we onze Bib Gourmand behouden.”

In de nieuwe Food & Wine Bar serveert Marjanne Moonen zo’n 20 verschillende wijnen die per glas te verkrijgen zijn. Wie een hongertje heeft, kan daar ‘Apero Amukes’ bij bestellen. “We zijn voortaan doorlopend open vanaf 11.30 uur. Je kan op elk uur van de dag eten, zelfs als je pas om 22 uur aankomt. In Amu kregen we ook veel buitenlandse zakenmensen over de vloer die hier in hotels verblijven. Zij kwamen vaak pas laat binnen, dan was het moeilijk om nog een hele menu klaar te maken. Met dit nieuwe concept kan dat wel perfect.”

Amu Food & Wine Bar heeft sluitingsdagen op dinsdag en woensdag. Reserveren is niet noodzakelijk, maar wie zeker wil zijn van een plaats kan dat doen via 014/41.24.89.